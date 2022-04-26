Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465. 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5770. 6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4570. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4025. 9 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3827. 10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625. 11 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 3029. 13 (13). Тейлор Фриц (США) — 3010. 14 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 3008. 15 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2805. 16 (16). Денис Шаповалов (Канада) — 2671. 17 (17). Рейлли Опелка (США) — 2475. 18 (19). Пабло Карреньо Буста — 2135. 19 (18). Роберто Баутиста Агут (оба — Испания) — 2015. 20 (20). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1788… 26 (26). Карен Хачанов — 1633… 33 (30). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1253.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 7181 очко. 2 (3). Паола Бадоса (Испания) — 5045. 3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043. 4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4711. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651. 6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207. 8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151. 9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070. 10 (9). Унс Джабир (Тунис) — 3015. 11 (12). Эмма Радукану (Великобритания) — 2797. 12 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 2780. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2561. 14 (14). Джессика Пегула (США) — 2510. 15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2472. 16 (16). Кори Гауфф (США) — 2300. 17 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2281. 18 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2261. 19 (17). Анжелик Кербер (Германия) — 2243. 20 (21). Лейла Фернандес (США) — 2151… 23 (26). Дарья Касаткина — 1770… 25 (29). Вероника Кудерметова — 1745... 26 (31). Людмила Самсонова — 1702… 45 (39). Екатерина Александрова — 1166… 73 (73). Варвара Грачева — 876... 75 (75). Анна Калинская — 828... 78 (122). Анастасия Потапова — 806... 96 (95). Камилла Рахимова (все — Россия) — 693.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.