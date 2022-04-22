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Коммерсантъ FM
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Рекордный отток может скрывать масштабы падения импорта

Мониторинг платежного баланса

Профицит платежного баланса России в отношении к ВВП в первом квартале 2022 года достиг максимума последних двух лет — 15% (см. график), отметили аналитики Центра развития ВШЭ в новом выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе». Напомним, основные причины масштабного притока валюты, усиливающего этот профицит,— рост экспортных сырьевых цен и сокращение импорта (см. “Ъ” от 12 апреля).

В центре оценили снижение стоимости импорта в январе—марте в 1,2% квартал к кварталу с устраненной сезонностью (17% год к году). Рост экспорта оценен в 7% квартал к кварталу с устраненной сезонностью и в 50% год к году. «В феврале—марте импорт услуг мог увеличиться за счет эмиграции на фоне начала военной спецоперации. Стоимость переезда в этот период резко возросла»,— отмечают авторы исследования. Стоимость импорта услуг за первый квартал они оценили в $19 млрд с погрешностью в 5–10%. Исходя из этого стоимость импорта товаров за первый квартал составила $71 млрд (в марте — чуть более $18 млрд). В результате снижение импорта в марте в годовом выражении могло составить 30%, квартал к кварталу с устраненной сезонностью — более 40%. Напомним, официальных данных таможни об импорте по итогам марта опубликовано не было.

Ранее сообщалось, что чистый отток частного капитала в первом квартале 2022 года превысил приток валюты от внешних операций и составил $64 млрд. Большая часть оттока пришлась на февраль — на период до введения ЦБ жесткого валютного регулирования и контроля по текущим и капитальным операциям. При этом все зарубежные активы по финансовому счету в первом квартале выросли на $58 млрд. Из них ЦБ в рамках бюджетного правила в январе купил валюту на $4,7 млрд, а 24–25 февраля провел интервенции в $1,2 млрд, что означает рост частных иностранных активов на $55 млрд, подсчитали аналитики центра. «Масштабы оттока капитала значительно превышают 20% экспортной выручки, остающейся в распоряжении компаний. По каким каналам происходил отток капитала в условиях введенных валютных ограничений? Возобновилась практика завышения стоимости импорта за счет фиктивных контрактов и невозврата авансовых платежей?» — задаются вопросами аналитики. Отметим, что ответы на них могут обнаружиться с раскрытием Центробанком данных уже во втором квартале.

Алексей Шаповалов

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