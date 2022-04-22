Девочка, которая поет

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Арина Акимова живет в деревне Красный Городок, что недалеко от Калуги, в большой семье — с мамой, папой, шестилетней сестрой и трехлетними братьями-двойняшками. У девочки тяжелый сколиоз. Искривление усиливается и уже достигло самой тяжелой, 4-й степени. Арина страдает от постоянной боли в спине и груди, ей тяжело сидеть и ходить. Не помогли ни массаж, ни лечебная физкультура, ни жесткий корсет. Спасет только операция, которую московские хирурги готовы провести по новой технологии. Но такая операция стоит больших денег, для семьи сумма неподъемная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через пару месяцев после операции Арина сможет жить нормальной жизнью

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Через пару месяцев после операции Арина сможет жить нормальной жизнью

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Арина очень застенчивая. Сфотографироваться согласилась — ничего не поделаешь, а вот поговорить со мной застеснялась:

— Пусть мама, она все лучше расскажет.

— Вот такая у нас Арина — слова лишнего не скажет, терпеливая, редко когда пожалуется на боль или усталость,— разводит руками мама Наталья.

Но все меняется, когда Арина начинает петь. Ни смущения, ни скованности, поет — как по волнам плывет. У Арины очень необычное увлечение для современного ребенка — она любит фольклор, русские народные песни.

— Это у нее от бабушки. Сначала бабушка пела, а Арина слушала, теперь Арина нам поет. И с утра пораньше, и малышам вечером колыбельные,— поясняет Наталья. — В шесть лет она поступила в музыкальную школу на фольклорное вокальное отделение, а потом из-за болезни занятия пришлось оставить.

Но петь Арина не перестала. Не только потому, что просто любит петь. Когда она поет, не так болит спина, можно отвлечься, мысленно улететь куда-то далеко. На время. Потом боль все равно возвращается.

До семи лет Арина была совершенно здоровой, активной, любила играть в мяч и ходить с папой на рыбалку. А когда пошла в первый класс, мама заметила у нее небольшое искривление позвоночника. Ортопед в местной поликлинике подтвердил нарушение осанки и рекомендовал лечебную физкультуру, массаж и физиопроцедуры. Каждые полгода Арина проходила обследование, и каждый раз врач отмечал, что искривление усиливается, но рекомендовал лишь продолжать лечение.

Через пять лет сколиоз достиг уже 3-й степени. Арине пришлось носить жесткий ортопедический корсет Шено. Было тяжело и больно: такой корсет — твердая пластиковая капсула со специальными выступами внутри, которые давят на деформированные участки позвоночника. Арина терпела и носила корсет по 18–20 часов в сутки, даже спала в нем, но это не помогло. К 14 годам Арина начала стремительно расти, и так же стремительно искривлялся позвоночник, стал заметен перекос плеч и таза, образовался реберный горб, появились сильные боли в спине и груди. Девочке было все труднее сидеть за партой в школе, дома она старалась сразу лечь. Ортопед на очередном обследовании диагностировал сколиоз 4-й степени и сказал Наталье, что теперь девочке поможет только операция, но не дал никаких конкретных советов.

Родители Арины увидели телепередачу, в которой хирург Сергей Колесов, профессор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии, рассказывал о своей новой методике операций на позвоночнике. В феврале этого года Арине удалось попасть на консультацию. Доктор Колесов диагноз подтвердил и сказал, что готов прооперировать девочку с применением новой технологии. На выпуклой стороне позвоночника устанавливают титановые винты и прикрепляют к ним корд — гибкий шнур, который сдерживает рост позвонков с этой стороны, в то время как противоположная сторона растет с обычной скоростью, в результате чего позвоночник выпрямляется. Он не фиксируется жестко, так что сохраняется гибкость и подвижность. Кроме того, технология достаточно щадящая: операция не требует рассечения мышц спины, восстановление происходит быстрее, и уже через полтора-два месяца Арина сможет жить нормальной жизнью.

Вот только стоит такая операция больше полутора миллионов рублей. Папа Арины работает инженером, мама — медсестра в реабилитационном центре, помогает пациентам с инвалидностью, а вот собственной дочери помочь ничем не может. Без нашей поддержки Арине никак не справиться.

Для спасения Арины Акимовой не хватает 712 183 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Арины грудопоясничный сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Искривление прогрессирует, грудная клетка и позвоночник деформированы, боли в спине и груди усилились и приобрели хронический характер. За последний год состояние девочки ухудшилось, ей тяжело сидеть и ходить, отмечаются нарушения в работе легких и сердца. Мы планируем провести хирургическое лечение с использованием динамической коррекции VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит устранить деформацию, сохранив подвижность позвоночника, и предотвратить возможные осложнения. После периода восстановления качество жизни девочки значительно улучшится». Стоимость операции 1 543 183 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 712 183 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Акимову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Натальи Алексеевны Акимовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Калужская область