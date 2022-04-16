К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Воскрешение праведного Лазаря

Лазарева суббота — особый праздник среди православных торжеств, который предваряет вершину Спасительного пути Господа: вход Господень в Иерусалим, Крест, Воскресение, Вознесение и создание Церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Умирает брат Марфы и Марии Лазарь, у которых часто гостил Христос. Через четыре дня Иисус приходит на место его погребения и повелевает отвалить погребальный камень. Все это происходит на виду множества людей, так как в это время иудеи собирались на иудейскую Пасху, для того чтобы помолиться в Храме Господнем (Ин. 11.14). Христос повелевает: «Лазарь, гряди вон!» (Ин. 11.41), и из погребальной пещеры выходит истлевшее тело с лицом полным сиянием жизни.

Люди по-разному реагируют на увиденное: одни сразу же уверовали и стали последователями Христа, другие побежали к римским властям для того, чтобы донести на Христа за учиненную крамолу, рассказать свою версию воскресения Лазаря, фарисеи собрали свой Синедрион, осудили Спасителя мира и решили казнить Его. Сам же Христос удалился в пустыню, для того чтобы духовно подготовиться к Пасхе, вся мирская суета была чуждой для Него. Воскрешение праведного Лазаря произошло перед спасительными страданиями Иисуса Христа, смертью и Воскресением Его. Евангелист Иоанн утверждает, что Лазарь был другом Христа, и в Евангелии есть свидетельство того, что Христос заплакал, узнав о его смерти. Он мог спасти его, но не спешил и Сам объяснил своим ученикам Свою неторопливость: знайте, Меня не было там, потому что сразу бы воскресил его, но вы должны уверовать (Ин. 11.15). И именно из этой веры изменится весь мир, будут совершаться чудеса, по словам Писания: «по вере вашей да будет вам» (Мф 9.29).

Наверное, каждый из нас испытывал ощущения, когда кажется, что наша жизнь закончилась! Однако это не так, жизнь никогда не заканчивается, ибо Бог Вечен и Он — наш Творец. Христос говорит нам: «Кто верует в Меня, тот если и умрет, то оживет...» (Ин. 11.15). Люди, уверовавшие во Христа, уже на следующий день встречали Его пальмовыми ветвями, цветами, постилали свои одежды, этим они проявляли свое поклонение Христу, свое благодарение за чудеса исцелений.

Из-за сложных климатических условий в России установили обычай встречать последнее Воскресение перед Пасхой расцветшими вербами, отсюда и название праздника — Вербное Воскресение. По обычаю они хранятся весь год в доме как благословенная Святыня, дающая нам надежду, что Христос посетит и наш дом. Проходят столетия, но праздник Вербного Воскресения никогда не теряет своего значения даже в наши непонятные исторические времена, которые можно назвать «крестом неизвестности», и из людей, считающихся духовно мертвыми, может произрасти виноградник по слову Самого Христа: «Я есмь лоза, а вы ветви» (Ин. 15.5) — это и есть наша Православная Церковь.

Когда Христос воскресил Лазаря, то не все пошли за ним и начали искать другие пути, но Христос есть единственный «Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14.6). Будем же и мы побеждать мертвенность своей души, снимем с себя пелены смерти, подобно воскресшему Лазарю Четверодневному, и впереди нам откроется благодатная любовь, которая уврачует наши немощи, восполнит оскудевающие силы, даст путь для прощения друг друга. Жизнь жительствует в тех, кто не отказывается быть со Христом, поэтому встретим Его словами: «Осанна в вышних!», что в русском переводе означает: «Мы молим тебя, спаси же нас! Благословен Грядый во имя Господне!»

Радуйтесь, дорогие мои, с нами Бог! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником воскрешения праведного Лазаря и Входом Господним в Иерусалим!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский