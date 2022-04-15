Чемпионский бой переехал в Армению

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Один из самых заметных для отечественного профессионального бокса боев года состоится в июне в Армении. В Ереване за титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) будут драться его обладатель — представляющий Францию армянин Арсен Гуламирян — и россиянин Алексей Егоров. Расклад в поединке выглядит загадочным как из-за неоднозначного бэкграунда обоих соперников, так и из-за колоссального перерыва в выступлениях, которой был у каждого из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский боксер Алексей Егоров и французский боксер Арсен Гуламирян

Фото: RCC Boxing Promotions Российский боксер Алексей Егоров и французский боксер Арсен Гуламирян

Фото: RCC Boxing Promotions

Федерация бокса России сообщила о том, что 4 июня в Ереване состоится бой между российским боксером Алексеем Егоровым и представляющим Францию Арсеном Гуламиряном. На кону в нем будет стоять звание суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации, то есть высшее в этой структуре, в первом тяжелом весе: оно принадлежит Гуламиряну.

Речь идет о поединке, который на самом деле должен был состояться довольно давно. Вообще-то он был назначен на 10 декабря прошлого года, а местом его проведения был выбран Екатеринбург. Однако в последний момент матч сорвался из-за «проблем со здоровьем» у Гуламиряна, переболевшего коронавирусом. То, что важный бой после переноса в итоге очутился в до сих пор находившейся на периферии боксерского рынка Армении,— следствие примененных к России на фоне военной операции на Украине спортивных санкций. В конце февраля все четыре ведущие структуры, контролирующие профессиональный бокс — WBA, Всемирный боксерский совет (WBC), Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO),— сообщили о том, что не будут признавать поединки на российской территории и утверждать их результаты. Таким образом, на сей раз статус хозяина площадки будет принадлежать не Егорову, а уроженцу Армении Гуламиряну, подавляющее большинство выступлений которого, правда, состоялось во Франции.

Интересен этот бой прежде всего загадочностью расклада. Ее обеспечивают два фактора.

Первый — это бэкграунд соперников. Обоим выбраться в верхнюю часть иерархии первого тяжелого веса явно помогла сложная кадровая ситуация в категории, которую на исходе прошлого десятилетия покинула целая группа лидеров. В нее входят и две ярчайшие звезды — украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев, в 2018 году в финале World Boxing Super Series разыгрывавшие титул абсолютного чемпиона мира. Бойцы после него перешли в супертяжелый вес. Победитель матча Усик уже успел завоевать там чемпионские пояса WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), сенсационно одолев владевшего им британца Энтони Джошуа. Уход же фронтменов освободил путь тем, кто стоял поодаль от авангарда очереди к титулам.

Шансом воспользовался Арсен Гуламирян. Это опытный боксер, которому 34 года и который одержал 26 побед в 26 профессиональных поединках. Но реальная ценность его успехов, видимо, не так велика, поскольку с элитными оппонентами Гуламирян не пересекался, а чемпионское звание ему досталось во многом благодаря обстоятельствам. В 2019 году Арсен Гуламирян, тогда так называемый временный чемпион WBA, должен был драться за титул рангом повыше — регулярного чемпиона — с казахским бойцом Бейбутом Шуменовым. Однако переговоры по поводу этого матча постоянно срывались, в конце концов Шуменов серьезно заболел, и пояс перешел к Гуламиряну.

После этого ему назначили поединок уже за титул суперчемпиона с российским ветераном Денисом Лебедевым. Но и с ним не срослось: пока стороны договаривались об условиях матча, Лебедев решил карьеру завершить, а Гуламиряну вручили его пояс, который он успел уже дважды защитить.

История Алексея Егорова еще более занимательна. У Егорова, который на четыре года моложе Арсена Гуламиряна, в профессиональной карьере всего 11 поединков. Все он выиграл, некоторые — у неплохих противников вроде нигерийца Латифа Кайоде, но в любом случае шанса на чемпионский бой, как правило, ждут гораздо дольше. А в «чемпионском» — из 12 раундов — формате Егоров никогда не дрался.

Второй фактор, интригу усиливающий,— это огромный по продолжительности перерыв в выступлениях, который был у каждого из боксеров. Алексей Егоров не выходил на ринг с марта 2020 года: тогда он победил чеха Василя Дуцара. У Арсена Гуламиряна пауза была еще дольше. Предыдущий бой — против молдаванина Константина Беженару — он провел в декабре 2019 года. Предсказать, в какой форме они подойдут к ереванскому матчу, просто невозможно.

Алексей Доспехов