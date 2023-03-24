Отдых с детьми на Алтае в 2023 году: куда поехать и что посмотреть

Где провести отпуск всей семьей и что посмотреть в горной местности — в материале «Ъ».

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Алтайские горы (Алтай) проходят через территорию четырех российских регионов: Республики Алтай, Алтайского края, Тувы и Хакасии. Алтай славится своей природой — горными массивами, многообразием флоры и фауны, целебными источниками, памятниками археологии, чистыми озерами, живописными перевалами и долинами. Местные курорты различаются по туристическим направлениям и инфраструктуре, поэтому подходят как для активного, так и для размеренного отдыха с детьми.

Курортные направления

Самые развитые туристические места Алтая — Белокуриха, Яровое, Манжерок, Чемал. Любой из этих курортов имеет семейное направление. Для развлекательных экопоездок больше подойдут окрестности Завьялова и Марьина острова.

Чуйский тракт — основная дорога региона и одна из самых живописных в России. Вдоль нее располагаются главные туристические объекты: Чемал и «Бирюзовая Катунь», перевал Кату-Ярык, Угаланские озера и Манжерок, подножье горы Белухи и долина реки Чулышман. Во время путешествия по Алтаю можно увидеть, как живут коренные народы, предметы их обихода и традиционные жилища — аилы.

Белокуриха

В районе Белокурихи находятся базы отдыха, предназначенные для семейного досуга: с игровыми площадками, детскими комнатами и бассейнами для самых маленьких. Местные санатории предлагают специальное меню и лечебные процедуры, в том числе для детей. Многие «взрослые» развлечения подходят для всей семьи: боулинг, катание на квадроциклах и сплав по горной реке доступны для детей от 12 лет, верховая езда — от 3 лет.

Популярная достопримечательность этих мест — гора Церковка, которая считается символом Белокурихи. С вершины, куда можно подняться на кресельном подъемнике, открывается вид на Бийскую равнину и сам город, здесь же можно покормить белок.

Другие места, где можно отдохнуть с детьми:

— аквапарк «Беловодье» с аттракционами и горками, а также оздоровительный центр «Водный мир» с детскими и взрослыми бассейнами, комплексом бань;

— конный двор «Сибирское подворье» с ипподромом и конюшней, зоной отдыха и развлечений, выставочным центром. Тут же находится детский городок «У лукоморья», где герои сказок Пушкина сделаны из дерева народными умельцами;

— историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», сохранивший быт XIX века. Он состоит из дома купца Андреева, амбара, кузницы, дома хлеба, дома знахарки-травницы и винокурни;

— музей кузнечного ремесла, где представлена история быта алтайцев;

— «Фото-Лэнд парк» с арт-объектами и современными скульптурами, выполненными из подручных средств.

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«Бирюзовая Катунь»

«Бирюзовая Катунь» — это рекреационная зона с гостиничными комплексами на левом берегу Катуни около поселка Манжерок, которая зарекомендовала себя как популярное место для отдыха с детьми на Алтае. В 2007 году здесь было создано искусственное озеро, по периметру которого проходит пляж. Мелководная часть для детей отгорожена буйками, летом температура воды достигает 23 градусов. В период летнего сезона доступен прокат катамаранов, надувных лодок и детских надувных игрушек, работают рыболовный пруд и пасека. Отсюда отправляются экскурсии, включающие посещение археологического парка «Перекресток миров» и Тавдинских пещер. Самым популярным водным маршрутом считается сплав по средней Катуни.

Телецкое озеро

Еще одно популярное место для отпуска на Алтае с детьми летом — базы отдыха на берегу Телецкого озера, которое находится между селами Артыбаш и Иогач и считается жемчужиной Алтая. Здесь есть места для проживания в частном секторе, гостиницах, гостевых домах или палаточном лагере. Туристы любят этот район за живописную природу, чистый горный воздух, а также разнообразные развлечения для любого возраста. Уже в мае погода располагает к активному отдыху на природе с походом в горы и осмотром достопримечательностей. Одно из главных развлечений этих мест — посещение самого крупного в регионе водопада Корбу. С ребенком также можно отправиться в местный зоопарк, на рыбалку, прокатиться на теплоходе или катамаране по озеру, совершить конную прогулку. Также в окрестностях находятся водопады Киште, Чедор и Учар, реки Иогач и Бия, горы Тилан-Туу, Кокуя, Кибитек, каменный залив, мыс Артал в Беле, скала Иконостас и Садринское озеро.

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Куда еще поехать с ребенком на Алтае

Местные турагентства предлагают отправиться на поиски белоглазой чуди, поправить здоровье пантовыми ваннами, побывать в горных долинах всей семьей и порыбачить, увидеть подводные горы, спуститься в пещеры первобытных людей. Также есть экскурсии к плато Укок, которое находится на границе с Китаем, Монголией и Казахстаном и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО: здесь сосредоточено более 150 археологических памятников, сохраняется многообразие редких видов растений и животных. Перед визитом путешественнику необходимо оформить пограничный пропуск.

Другие природные достопримечательности, которые стоит посетить во время путешествия по Алтаю:

— Сайлюгемский национальный парк — особо охраняемая природная территория на границе с Монголией;

— Катунские террасы — плоские площадки-ступени разной высоты и ширины;

— порог Игульменский — место, где сливаются реки Катунь и Игульмен;

— водопад Ширлак (с алтайского — «капля» или «девичьи слезы»), его высота — около 25 м;

— Гейзеровое озеро, также известное как Голубое или Серебряное, имеет бирюзовую гладь;

— долина реки Кызыл-Чин, которую из-за разноцветных слоев глины прозвали «алтайским Марсом»;

— Горно-Алтайский ботанический сад, где стыкуются степная, лесная и горная природно-климатические зоны.

Места с богатой этнографической историей:

— Ининские стелы, или Каменные бабы — археологический памятник эпохи бронзы недалеко от села Иня — служили оградой для древнетюркского поминального комплекса;

— Калбак-Таш — петроглифический комплекс, который принято считать самой знаменитой писаницей Горного Алтая: на скалах изображено более 3 тыс. рисунков;

— Яломанское городище — остатки древнетюркского поселения-крепости.

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»:

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Что привезти

Из полезного в качестве сувенира с Алтая можно привезти:

— алтайский мед;

— алтайское мумие;

— травяной чай;

— кедровые шишки, а также изделия из кедра — обереги и талисманы, магниты и статуэтки.

Из интересного:

— шаманский бубен;

— изделия ручной работы из кожи или камня;

— продукция, сделанная из пантов — рогов оленя;

— варган (небольшой национальный музыкальный инструмент).

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»