Теннисные рейтинги

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410. 3 (4). Александр Зверев (Германия) — 7195. 4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980. 6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945. 7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380. 8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4375. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625. 10 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440. 11 (16). Карлос Алькарас (Испания) — 3411. 12 (11). Янник Синнер (Италия) — 3054. 13 (13). Тейлор Фриц (США) — 2920. 14 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2873. 15 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 2693. 16 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2580. 17 (19). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2255. 18 (18). Рейлли Опелка (США) — 2225. 19 (17). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2060. 20 (20). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1881… 24 (25). Карен Хачанов — 1588… 31 (32). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1428...
Рейтинг WTA
1 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 6711 очков. 2 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975. 3 (6). Паола Бадоса (Испания) — 4970. 4 (3). Мария Саккари (Греция) — 4705. 5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4657. 6 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511. 7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4197. 8 (11). Даниэль Коллинс (США) — 3151. 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070. 10 (10). Унс Джабир (Тунис) — 2975. 11 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 2805. 12 (13). Эмма Радукану (Великобритания) — 2706. 13 (21). Джессика Пегула (США) — 2485. 14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473. 15 (17). Кори Гауфф (США) — 2345. 16 (15). Анжелик Кербер (Германия) — 2297. 17 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2281. 18 (18). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2261. 19 (22). Лейла Фернандес (США) — 2156. 20 (19). Симона Халеп (Румыния) — 2156… 22 (23). Вероника Кудерметова — 2090... 28 (29). Дарья Касаткина — 1770. 31 (30). Людмила Самсонова — 1547… 54 (54). Екатерина Александрова (все — Россия) — 1081.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.