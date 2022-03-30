Рослесхоз готовится к огневым рискам

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Рослесхоз готовятся к «тяжелому и непростому» лету. Пожароопасный сезон, предупреждают чиновники, уже открыт в десяти российских регионах. Риски возникновения пожаров в конце марта в ведомстве прогнозируют в восьми субъектах, а к апрелю — еще в 17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас пожароопасный сезон открыт в десяти регионах: Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Осетии, Астраханской области и части территории Приморского края, на части территории Амурской, Калининградской областей, а также частично в Забайкальском и Краснодарском краях. Об этом во вторник заявил глава Рослесхоза Иван Советников во время совещания в Совете федерации.

По словам господина Советникова, на большей части России в силу погодных условий пожароопасная обстановка пока что спокойная. Всего с начала года на территории страны было зарегистрировано 72 лесных пожара на общей площади 7,8 тыс. га, отмечают в Рослесхозе. При этом значительное число природных пожаров регистрируется в зоне экономической деятельности. В ведомстве указывают, что одной из основных причин пожаров являются неконтролируемые выжигания сухой травы.

«Мы вошли в весеннюю часть лесопожарного сезона,— продолжил господин Советников.— Если в марте огневые риски прогнозировались на территории восьми субъектов РФ, то в апреле — уже в 17. Поэтому основная задача всех ведомств и регионов — максимально подготовиться к непростым месяцам». В ведомстве в связи с этим упоминают Крым, Краснодарский и Приморский края, регионы Сибири, Калмыкию, Волгоградскую, Воронежскую и Астраханскую области. По словам главы Рослесхоза, введение ограничений по посещению гражданами лесов в прошлом году в период майских праздников помогло сократить площадь пожаров почти в 3,2 раза.

На просьбу сенаторов рассказать о более подробном пожарном прогнозе на это лето Иван Советников ответил: «Совершенно точно оно не будет простым, дождливым на всей территории России. Но пока климатические экстремумы не прогнозируются. Точных данных дать не можем. Пока готовимся к тяжелому лету».

Отметим, в 2022 году увеличено финансирование регионов на охрану лесов от пожаров. На эти цели предусмотрено 14,2 млрд руб., что на 8,2 млрд руб. больше, чем в 2021 году. Как поясняют в Рослесхозе, из этой суммы 4,7 млрд руб. направлены на авиапатрулирование (количество часов лесоавиационных работ увеличено на 66% — до 51 тыс. часов). 3,2 млрд руб. выделено на тушение лесных пожаров, а 1,4 млрд руб.— на увеличение численности региональной группировки парашютно-десантной службы (ее состав вырастет на 1,4 тыс. сотрудников). 1,2 млрд руб. будет направлено на увеличение наземного патрулирования.

По подсчетам «Гринписа России», 2021 год оказался рекордным по масштабу пожаров в XXI веке. Только от лесных пожаров, по данным информационной системы «ИСДМ-Рослесхоз», пострадала территория в 18,8 млн га.

По словам начальника «экологического» управления Генпрокуратуры Антона Головина, в прошлом году органы прокуратуры выявили более 220 тыс. нарушений законов о пожарной безопасности в лесах, для устранения которых было внесено 7,5 тыс. представлений. В суды направили 1100 заявлений, было возбуждено 19 уголовных дел. «Несмотря на неспособность региональных систем в полной мере обеспечить предупреждение и тушение возгораний в лесах в период высокой пожарной опасности, в прошлом году Рослесхозом все субъекты были признаны готовыми к пожароопасному сезону,— напомнил он.— Однако в ряде случаев такие проверки носили формальный характер, предписания не выдавались, должный контроль за их исполнением не осуществлялся. В связи с этим были приняты меры прокурорского реагирования в Дальневосточном, Приморском, Сибирском и Южном федеральных округах». Также, по словам господина Головина, итоги прокурорских проверок показали плохое укомплектование пожарных станций техникой и оборудованием. Помимо этого, они фиксировали в регионах проблемы с выполнением нормативов авиационного и наземного патрулирования, противопожарного обустройства лесов. Подобные проблемы были выявлены в Бурятии, Карелии, Мордовии, Забайкальском и Приморском краях, в Омской области.

Анна Васильева