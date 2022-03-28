Непримиримые оппозиционеры

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Спецоперация вооруженных сил РФ на территории Украины укрепляет разногласия, существующие в российской внесистемной оппозиции. Пока оппозиционеры создали один небольшой альянс — сформированный за границей «антивоенный комитет», в который, в частности, вошли бизнесмен Михаил Ходорковский, соратница Алексея Навального Любовь Соболь, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Прочие политики и активисты действуют разрозненно, выбирая зачастую противоположные способы выражать свою позицию: от несогласованных митингов до сбора и отправки гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Эксперты считают, что идеологические и морально-этические претензии оппозиционеров друг к другу мешают им взаимодействовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Соболь и Дмитрий Гудков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Любовь Соболь и Дмитрий Гудков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К широкой коалиции, направленной против российской спецоперации на Украине, оказались не готовы в первую очередь националисты. Самые тесные контакты с демократическими оппозиционными движениями имело «Общество. Будущее» московского политика Романа Юнемана, который поддержал признание ЛНР и ДНР, однако после начала широкомасштабных боевых действий на территории Украины осудил действия властей. Сейчас национал-демократы господина Юнемана занимаются сбором гуманитарной помощи. Этим же занято большинство других националистических объединений, которые в начале марта планировали, как сообщал “Ъ”, провести в Москве шествие в поддержку русской армии, но получили отказ властей. После этого националисты начали сбор пожертвований, а позже переориентировали его в фонды гуманитарной помощи. Часть националистов ушли в Донбасс добровольцами — такие есть, в частности, среди национал-большевиков (НБП признана экстремистской организацией, вместо нее действует незарегистрированная партия «Другая Россия Э. Лимонова», она создала отделение в ДНР). В опубликованных на сайте партии текстах лимоновцы критикуют и «либеральных гуманистов», и применяемую к ним «репрессивную политику», а также продолжают оспаривать в Мосгорсуде решение о признании НБП экстремистской.

В левой внесистемной оппозиции происходит более существенный раскол.

Часть левых движений выступает резко против спецоперации (например, «Социалистическая альтернатива»), другая часть полностью поддерживает действия властей (например, «За новый социализм»). Одобряют спецоперацию, как правило, движения, наиболее тесно сотрудничающие с КПРФ. Есть и «центристы»: так, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов предпочитает «держаться подальше от крайностей» и «отделять национально-освободительную борьбу жителей Донбасса от имперских амбиций». «Сегодня основная задача коммунистов — бороться за социалистические перемены внутри России, а не подыгрывать установлению откровенной диктатуры под ура-патриотическими лозунгами»,— считает господин Удальцов, ранее не раз выступавший как один из инициаторов объединения любых внесистемных сил. Сейчас «Левый фронт» агитирует за полную смену курса и восстановление СССР.

Либеральные активисты придерживаются антивоенной позиции, но действовать предпочитают преимущественно порознь. «Яблоко» является противником несогласованных протестов и пытается работать в легальном поле с помощью политпросвета, сбора подписей и мерча. Совместно с ПАРНАС и «Гражданской инициативой» партия требует вернуть право проводить массовые публичные акции в Москве, на которые в 2020 году был наложен запрет из-за пандемии.

Наиболее радикальную позицию занимают соратники оппозиционера Алексея Навального, которые в течение последних двух лет покидают Россию, опасаясь уголовного преследования. Сам Алексей Навальный, напомним, на прошедшей неделе получил девять лет колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление судьи (решение пока не вступило в силу). Тем не менее команда оппозиционера и он сам призывают к несанкционированным протестам, обещая участникам уплатить неизбежные штрафы. Это стало еще одним яблоком раздора среди оппозиционеров — часть из них отмечают, что получение такой поддержки может обернуться уголовными делами.

За границей либералы все же создали небольшой антивоенный альянс.

В него, как ранее сообщал “Ъ”, вошли 16 человек — в частности, бизнесмен Михаил Ходорковский, политики Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза-младший и Дмитрий Гудков; позже к союзу присоединилась соратница Алексея Навального Любовь Соболь и бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Комитет выпускает обращения к западным странам, требуя ужесточения санкций против России. Россиян комитет призывает к участию в протестах и саботажу работы. Комитет также открыл проект «Ковчег», оказывающий помощь собравшимся эмигрировать россиянам.

Политолог Константин Калачев считает, что в результате военной операции у оппозиции «появились новые разногласия и усилились старые». «Идеологические дискуссии, морально-этические претензии разъединяют и лишают возможности действовать слаженно и эффективно»,— считает эксперт. События на Украине могли бы стать временной точкой сборки внесистемной оппозиции, но для этого активистам следует «отложить все темы, кроме борьбы за мир», говорит господин Калачев. Политолог Павел Салин оценивает шансы внесистемной оппозиции скептически и напоминает, что «за последние 20 лет ни один объединительный проект оппозиции не завершился успехом»: «Как говорится: два юриста — три мнения. Этим страдает и либеральный, и левый фланг внесистемной оппозиции. На этом играет власть, расшатывая их и не используя для этого каких-то значительных ресурсов». Теперь ситуацию усугубляет отъезд части оппозиционеров за границу, продолжает господин Салин: «Из-за границы на внутриполитические процессы повлиять нельзя; чтобы почувствовать момент, надо находиться внутри страны. Но эмиграция может послужить фактором обновления оппозиции, это будет сродни переливанию крови».

Кира Хейфец