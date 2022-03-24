Итоги торгов акциями на Московской бирже 25 февраля 2022 года

|
|Название
|Последняя цена (руб.)
|Объем торгов (млрд руб.)
|Количество сделок (тыс. шт.)
|Сбербанк
|130,5
|51,77
|670,6
|«Газпром»
|238
|46,88
|446,8
|«Роснефть»
|308
|10,32
|232,3
|ЛУКОЙЛ
|5153,5
|10,10
|101,8
|ГМК «Норильский никель»
|20000
|9,19
|62,7
|АЛРОСА
|86
|6,17
|168,9
|ВТБ
|0,01973
|4,46
|225,3
|Сбербанк пр.
|131,45
|4,25
|152,2
|«Магнит»
|3100
|4,12
|70,4
|НЛМК
|187,5
|3,93
|96,9
|«Полюс»
|11124
|3,13
|30,3
|«Русал»
|62,3
|2,92
|87,1
|«Северсталь»
|1410
|2,77
|86,1
|НОВАТЭК
|1269
|2,58
|52,6
|Московская биржа
|99,37
|2,35
|77,5
|ММК
|48,35
|2,28
|86,7
|«Сургутнефтегаз» пр.
|31,7
|1,83
|33,4
|АФК «Система»
|12,452
|1,61
|50,2
|«Интер РАО»
|2,85
|1,57
|64,4
|«Сургутнефтегаз»
|22,295
|1,53
|27,7
|«Татнефть»
|374,9
|1,48
|48,6
|МТС
|235
|1,37
|40,7
|«Фосагро»
|5145
|1,30
|27,2
|«Аэрофлот»
|36,8
|1,01
|75,3
|ПИК
|502
|0,93
|55,8
|«Детский мир»
|85,6
|0,80
|46,2
|«Транснефть» пр.
|150000
|0,78
|4,1
|«РусГидро»
|0,7
|0,57
|25,3
|Эн+ Груп
|628
|0,48
|17,5
|«Татнефть» пр.
|332
|0,45
|42,8
|«Ростелеком»
|71
|0,44
|22,5
|ФСК ЕЭС
|0,091
|0,39
|21,7
|МКБ
|5,157
|0,37
|10,3