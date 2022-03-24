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Коммерсантъ FM
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Итоги торгов акциями на Московской бирже 25 февраля 2022 года

Название Последняя цена (руб.) Объем торгов (млрд руб.) Количество сделок (тыс. шт.)
Сбербанк 130,5 51,77 670,6
«Газпром» 238 46,88 446,8
«Роснефть» 308 10,32 232,3
ЛУКОЙЛ 5153,5 10,10 101,8
ГМК «Норильский никель» 20000 9,19 62,7
АЛРОСА 86 6,17 168,9
ВТБ 0,01973 4,46 225,3
Сбербанк пр. 131,45 4,25 152,2
«Магнит» 3100 4,12 70,4
НЛМК 187,5 3,93 96,9
«Полюс» 11124 3,13 30,3
«Русал» 62,3 2,92 87,1
«Северсталь» 1410 2,77 86,1
НОВАТЭК 1269 2,58 52,6
Московская биржа 99,37 2,35 77,5
ММК 48,35 2,28 86,7
«Сургутнефтегаз» пр. 31,7 1,83 33,4
АФК «Система» 12,452 1,61 50,2
«Интер РАО» 2,85 1,57 64,4
«Сургутнефтегаз» 22,295 1,53 27,7
«Татнефть» 374,9 1,48 48,6
МТС 235 1,37 40,7
«Фосагро» 5145 1,30 27,2
«Аэрофлот» 36,8 1,01 75,3
ПИК 502 0,93 55,8
«Детский мир» 85,6 0,80 46,2
«Транснефть» пр. 150000 0,78 4,1
«РусГидро» 0,7 0,57 25,3
Эн+ Груп 628 0,48 17,5
«Татнефть» пр. 332 0,45 42,8
«Ростелеком» 71 0,44 22,5
ФСК ЕЭС 0,091 0,39 21,7
МКБ 5,157 0,37 10,3

Указаны акции, по которым возобновляются биржевые торги с 24 февраля 2022 года.

пр.— привилегированные акции.

По данным Московской биржи.

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