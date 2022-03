Перед The Beatles все равны

598 3 мин. ...

В издательстве «Кабинетный ученый» вышла книга Дмитрия Карасюка «Как мы любили "Битлз". История битломании в СССР». Борис Барабанов считает, что эта книга не столько о железном занавесе, сколько о множестве нитей, которые через любовь к The Beatles соединяли нас с остальным миром.

Дмитрий Карасюк. Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР.— Издательство «Кабинетный ученый», 2022.

Фото: Издательство «Кабинетный ученый» Дмитрий Карасюк. Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР.— Издательство «Кабинетный ученый», 2022.

Фото: Издательство «Кабинетный ученый»

Книга Дмитрия Карасюка «Как мы любили "Битлз"» — не только история советского и российского поклонения Битлам, но и попытка понять, каким образом в принципе формировался во второй половине XX века музыкальный вкус жителей одной шестой части суши. Господин Карасюк пишет о том, как The Beatles еще с 1960-х проникали на официальные и нелегальные радиоволны, в кино, мультфильмы и телешоу, на пластинки фирмы «Мелодия» и в самодеятельную грамзапись, в публикации советской прессы, в здешнюю моду и даже в отечественную поэзию (в книге есть, например, удивительная история пересечений The Beatles с Евгением Евтушенко). Все эти каналы связи ливерпульской четверки с советской аудиторией так или иначе работали и с другими зарубежными звездами «золотой эры» рока. Так что этот увесистый том не только о битломанах и для битломанов. Он о том, почему мы полюбили зарубежную музыку именно в том ее воплощении, которое стало своим для нескольких поколений.

В первой же главе автор упоминает о том, что отец Пола Маккартни был «поклонником СССР», и разбирает разные примеры интереса The Beatles к нашей стране. Наряду с песней «Back in the USSR» были и не столь известные эпизоды. Такие, например, как фото Битлов с акустическими гитарами, изготовленными на Ленинградской фабрике музыкальных инструментов имени Луначарского. Этот снимок появился в журнале The Beatles Monthly Book в 1965 году, и фанаты уже больше 50 лет пытаются разгадать, каким именно образом инструменты попали в руки Битлов. На этом фоне меркнет и то, что у Ринго Старра в группе было прозвище Russia, и интерес Джона Леннона к мемуарам Никиты Хрущева. Господину Карасюку важно рассказать не только о том, «как мы любили "Битлз"», но и о том, «как "Битлз" любили нас».

В соответствующей главе автор собрал яркие воспоминания русских, которым посчастливилось увидеть группу «живьем». Среди них оказались достаточно известные люди — например, журналист Александр Гурнов, побывавший на концерте The Beatles вместе с отцом, главный дирижер Росконцерта Михаил Кадомцев, актер Иннокентий Смоктуновский и уже упомянутый Евгений Евтушенко. Иннокентий Смоктуновский даже рассказывал о своих впечатлениях от The Beatles в интервью русской службе BBC. Это было в 1964 году, когда он приезжал в Англию с фильмом «Гамлет». А вот легенду о контактах с The Beatles, которую активно «разгоняла» в интервью певица Людмила Зыкина, автор развенчивает. Как и миф о «секретном концерте» The Beatles для членов Политбюро.

В книге упомянуты и процитированы множество наших знаменитых соотечественников: от музыкантов Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича и Евгения Маргулиса до поэта Анатолия Наймана, режиссера Юлия Гусмана и разведчика Юрия Кобаладзе. Однако для Дмитрия Карасюка их реплики важны не больше и не меньше, чем воспоминания менее именитых поклонников группы. Точно так же «регионы» с точки зрения битломанского движения для него столь же интересны, как и столицы. Воспоминания людей из глубинки выглядят столь же ярко, как и очерки столичной движухи. Мысль о том, что перед The Beatles все равны,— одна из самых важных в книге.

Из повествования следует также, что российских битломанов по большому счету волновали те же проблемы, что и их единомышленников по другую сторону железного занавеса. С объяснимой, но не катастрофической задержкой поклонники группы получали новые альбомы и с тем же жаром, что и молодые люди за рубежом, спорили о том, предали ли Битлы рок-н-ролл в «Сержанте Пеппере». Были у нас и свои баталии насчет того, кто более матери-истории ценен — The Beatles или The Rolling Stones. А девушки-битломанки, конечно, делились по принципу «любимого Битла». Все как у всех.

Отдельная глава «Как мы любили "Битлз"» посвящена уже существующим историям об отечественных битломанах. Говоря о фильме и книге британца Лесли Вудхеда «Как The Beatles встряхнули Кремль», Дмитрий Карасюк отмечает, что выводы документалист сделал довольно поверхностные. Битломания в СССР, с точки зрения документалиста, была синонимом подполья, а увлечение молодежи музыкой The Beatles чуть ли не привело к крушению социализма. Сама книга господина Карасюка захватывает гораздо более обширные социальные и культурные пласты.

Единственное, пожалуй, о чем стоило бы порассуждать побольше,— это пересечение битломании и православия в советской контркультуре, а впоследствии и в мейнстриме. Любовь к The Beatles и посещение церковных служб для части советских хиппи и в принципе свободомыслящих людей были фрондой одного порядка. Как пелось в известной песне Сергея Трофимова, «А на стене плакат Битлов видит в углу икону Спаса». Даже несмотря на «and no religion too» в «Imagine» Джона Леннона. И в этом смысле битломания у нас, конечно, своя, особенная.