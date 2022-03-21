Ликвидность разлилась по системе

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Российские банки продолжают привлекать повышенный объем средств от ЦБ, но он значительно сократился с пикового значения в размере 9,8 трлн руб. Одни банки теряют клиентов, другие — получают приток, ликвидность все еще неравномерно распределена по системе, говорят эксперты, что вынуждает банки прибегать к инструментам поддержки со стороны ЦБ.

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Начиная с 3 марта ЦБ стал ежедневно проводить однодневные репо с лимитом в размере 3 трлн руб. Объем заключенных сделок на прошлой неделе составлял 1,9–2,4 трлн руб. для однодневных репо и 3 трлн руб. для репо на неделю. Структурный дефицит ликвидности — состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России,— на самой высокой точке достигал 7 трлн руб. (на 3 марта), однако к текущему моменту упал почти втрое, до 2,4 трлн руб. (по состоянию на 18 марта).

Ликвидность в банковском секторе распределена неравномерно, говорят эксперты.

Однако ЦБ не публикует количество и названия банков—участников аукционов репо. Оценить объем задолженности в разрезе по крупнейшим банкам также нельзя, пока не будет доступна 101-я форма отчетности.

По словам Эльвиры Набиуллиной, «в конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады». Однако пока не публикуется 101-я форма отчетности, оценить его нельзя. Впрочем, 3 марта объем требований ЦБ к банкам превысил 9,8 трлн руб.

Это максимальный объем с 2017 года, более ранние данные ЦБ не публикует. Однако всего с 24 февраля по 5 марта рост наличных денег в обращении составил 2,8 трлн руб. Такого не наблюдалось в 2014–2015 годах, свидетельствуют данные ЦБ. После 5 марта рост наличных в обращении остановился, началось изъятие — с 5 марта по 17 марта оно составило 681,6 млрд руб. Несмотря на это, высокий спрос на заимствования сохраняется. Эксперты полагают, что пока ситуация не исправилась.

Текущие объемы привлечения ликвидности банками остаются повышенными, «это говорит о том, что снятия наличности и переводы средств населением еще полностью не стабилизировались», говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Дополнительное фондирование необходимо, чтобы поддерживать достаточную ликвидную позицию для подкрепления касс. Кроме того, у банков есть большой объем ценных бумаг на балансе, при текущей рыночной конъюнктуре и инфраструктурных ограничениях их нельзя продавать, и, как вариант, банки под них сейчас привлекают ликвидность. Иначе эти активы были бы временно иммобилизованы, то есть их нельзя оперативно продать и конвертировать в кэш.

Сейчас повышенный спрос банков на ликвидность может объясняться тем, что с конца февраля произошел масштабный вывод денег из банковской системы, говорит главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. «И пока эти деньги в полном объеме в банки не вернулись»,— отмечает он. Другой аналитик в беседе с “Ъ” указывает: то, что произошло и тот беспрецедентный уровень санкций, все это могло пошатнуть доверие к банковской системе, которое выстраивалось годами. Эксперты указывают и на перетоки, которые могут быть внутри системы, некоторые клиенты уходят в другие банки. По словам господина Надоршина, под сильным ударом оказались банки, попавшие в SDN, клиенты которых могли сменить банк и перевести свои средства в другие кредитные организации.

«Высокие ставки по вкладам остановили отток клиентских средств из банковской системы, но чтобы объем получаемой банками ликвидности снизился, этот отток должен не только закончиться, но и развернуться в обратном направлении»,— говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

А этого пока, судя по всему, не произошло. Кроме того, банкам необходимо подкреплять отделения и банкоматы наличными.

Подобная ситуация, для которой характерен повышенный спрос на финансирование от ЦБ, как показывает опыт предыдущих кризисов, может растянуться на несколько лет, полагает господин Матовников: «Яркий пример был в 2015 году».

Ольга Шерункова