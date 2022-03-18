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Коммерсантъ FM
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Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

ИГПО
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)59335285
2. Джонатан Юбердо («Флорида»)60196584
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)60394483
4. Джонни Годро («Калгари»)60275279
5. Остон Мэттьюз («Торонто»)56453277
6. Кирилл Капризов («Миннесота»)58324375
7. Назем Кадри («Колумбус»)58225173
8. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)59244973
9. Александр Овечкин («Вашингтон»)59373572
10. Кайл Коннор («Виннипег»)61383472
11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)55165571

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