Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

И Г П О 1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 59 33 52 85 2. Джонатан Юбердо («Флорида») 60 19 65 84 3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 60 39 44 83 4. Джонни Годро («Калгари») 60 27 52 79 5. Остон Мэттьюз («Торонто») 56 45 32 77 6. Кирилл Капризов («Миннесота») 58 32 43 75 7. Назем Кадри («Колумбус») 58 22 51 73 8. Джей Ти Миллер («Ванкувер») 59 24 49 73 9. Александр Овечкин («Вашингтон») 59 37 35 72 10. Кайл Коннор («Виннипег») 61 38 34 72 11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») 55 16 55 71