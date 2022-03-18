Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

|1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|59
|33
|52
|85
|2. Джонатан Юбердо («Флорида»)
|60
|19
|65
|84
|3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|60
|39
|44
|83
|4. Джонни Годро («Калгари»)
|60
|27
|52
|79
|5. Остон Мэттьюз («Торонто»)
|56
|45
|32
|77
|6. Кирилл Капризов («Миннесота»)
|58
|32
|43
|75
|7. Назем Кадри («Колумбус»)
|58
|22
|51
|73
|8. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
|59
|24
|49
|73
|9. Александр Овечкин («Вашингтон»)
|59
|37
|35
|72
|10. Кайл Коннор («Виннипег»)
|61
|38
|34
|72
|11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
|55
|16
|55
|71