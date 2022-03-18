Для спасения Нуруллаха Буртиева не хватает 953 280 руб.

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Гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Марина Красильникова (Москва): «У Нуруллаха тяжелое течение бета-талассемии, при которой из-за генетической мутации происходит гемолиз — разрушение эритроцитов. Мальчику нужны регулярные переливания крови, что влечет перегрузку организма железом. Страдают внутренние органы, увеличивается селезенка. Для уменьшения размеров селезенки рекомендована терапия препаратом джакави, после чего станет возможным проведение трансплантации костного мозга. В отделении лекарства нет».

Стоимость лекарства на три месяца 997 280 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 44 тыс. руб. Не хватает 953 280 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Нуруллаха Буртиева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Нуруллаха — Севиль Ибрагим Кызы Нооевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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