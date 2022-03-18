Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Русские не идут

Западные аукционы отменяют «русские торги»

За два дня три главных аукциона мира, которые занимаются среди прочего русским искусством всех времен и народов, отменили свои традиционные июньские «русские торги». Первым об этом объявил Sotheby’s, через пару часов в том же тоне отозвался Christie’s, меньше чем через сутки подтянулся Bonhams. Обозреватель “Ъ” Кира Долинина пытается объяснить сама себе, чем нынче виновато искусство, которое проходит в аукционных каталогах под определением «русское».

Аукционные дома этим летом решили обойтись без «русского» искусства (на фото — «Лежащая обнаженная» Зинаиды Серебряковой на Sotheby’s в 2011 году)

Аукционные дома этим летом решили обойтись без «русского» искусства (на фото — «Лежащая обнаженная» Зинаиды Серебряковой на Sotheby’s в 2011 году)

Фото: Ирина Калашникова, Коммерсантъ

Аукционные дома этим летом решили обойтись без «русского» искусства (на фото — «Лежащая обнаженная» Зинаиды Серебряковой на Sotheby’s в 2011 году)

Фото: Ирина Калашникова, Коммерсантъ

На первый взгляд нечто бредовое в этой новости есть: ну чем им очень старое, просто старое, вековой давности или в возрасте 30–20 лет искусство, страной происхождения которого значится Россия (в любых из возможных ее границах), не угодило? Как произведения искусства могут отвечать за то, что совершается сегодня именем русского народа? И как следует определять это самое «русское искусство», которое теперь нельзя продавать приличным аукционным домам? По месту рождения? Тогда давайте определимся: онемеченный донельзя Кандинский — русский? А литовец Добужинский? А еврейский гений Шагал? Список можно продолжать бесконечно — родившихся в Российской империи художников первого ряда тьма-тьмущая. Но это не единственный вопрос к этому материалу: что будем делать с иконами, писанными то чисто греческими, то византийскими мастерами, не говоря уже о киевских? Вся имперская «россика», произведения искусства, выполненные в России приезжими западными мастерами, тоже идет под запрет? А «советское искусство» по году рождения, но созданное ярыми антисоветчиками сначала в Москве, а потом и за далекими рубежами изгнавшей их родины, тоже «русское» по национальности? И даже самый что ни на есть «русский гений», «наше все» Иван Шишкин, по церковной метрике, конечно, чисто русский православный (300 лет его роду, не шутка), но вот учился за границей и стилистически так близок к Дюссельдорфской пейзажной школе, что и отличить порой сложно. На этом, кстати, была построена одна из крупнейших афер с подделками картин передвижников, в которые мановением уголовной руки превращались безобидные и очень дешевые работы всяких немцев и швейцарцев второй половины XIX века (“Ъ” писал об этом 22 ноября 2005 года).

Национальность у изобразительного искусства — дело темное. Опознавать строго по национальному признаку художников стали тогда, когда вопрос нации / национального стал по-настоящему актуален. Ближе к середине XIX века, когда нации в Европе стали самоопределяться как грибы и одним из важных способов зафиксировать момент своей «особости» было заразившее континенты по обе стороны Атлантики сочинение своего «национального» искусства и строительство соответствующих музеев. Наши Русский музей и Третьяковка — того времени дети. А также музеи в Мюнхене, Нюрнберге, Лондоне, Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене. Из всех европейских стран только две могли позволить себе этой ерундой не заниматься — Италия и Франция. Они-то точно знали, что их искусство впереди планеты всей и в национальных подпорках не нуждается (хотя французы отличились на ниве строительства национальной готики, как-то им не хватало имеющейся).

Если все это принять во внимание, остаются только две причины, по которым имеет смысл сейчас вот так выделять и зачеркивать «русское искусство». Это, конечно, политика и деньги. Аукционные дома могут помогать Украине (как, например, сделал аукционный дом Phillips — в прошлом месяце он пожертвовал £5,8 млн со своей вечерней распродажи произведений искусства XX века и современного искусства Украинскому Красному Кресту), но громкий отказ от «русских торгов» — это про боязнь скандала и финансового проигрыша. Прибыль от русского искусства стабильно высока: так, его продажи только у Sotheby’s в Лондоне в ноябре 2021 года составили £17,7 млн. Но нынешняя проблема именитых домов — покупатели из России. Очень многие уже в санкционных списках или скоро там будут. Ничего сейчас официально продать им нельзя. А кто кроме «странных русских» будет покупать «русское искусство» по ценам, к которым привыкли аукционы?

Этот сегмент рынка автоматически сейчас перейдет в черную зону. Более того, если и будут покупать искусство богатые наши соотечественники, то, скорее всего, они переориентируются на западную живопись. Не только же японцам закупать Пикассо и Ван Гога. Среди открытых покупателей работ первых художников аукционного торга русские имена почти не встречались. Но именно картины условного Пикассо / Ван Гога давно являются чуть ли не самой бесспорной валютой в тайных финансовых операциях. Сегодня русские покупатели Sotheby’s и его коллег уйдут в эту тень. Что для нормального цивилизованного художественного рынка, безусловно, плохо.

Я бы, честно говоря, не мешала русским покупать русское искусство, а по разнарядке обязала бы каждого крупного коллекционера купить по картине, например, Эрика Булатова. Как сделал, например, молочный магнат из Калининграда Рустам Алиев. В декабре 2021 года он купил на Sotheby’s «Городскую картину» Эрика Булатова за £189 тыс. Отличный выбор: этот художник доходчивее всех учит свободе и борьбе за право на нее.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...