Как и куда инвестировать в 2023 году

Что такое инвестиции, их виды, самые эффективные и безопасные способы вложения средств — в материале «Ъ».

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Какие бывают инвестиции

Реальные инвестиции — это покупка уже готового бизнеса, строительство, реконструкции, капитальный ремонт или приобретение нематериальных активов. Например, патентов, авторских прав, товарных знаков и других.

Финансовые инвестиции — это покупка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Спекулятивные инвестиции. Смысл подобных инвестиций заключается в получении дохода за счет изменения цены актива. Человек старается купить дешевле и продать дороже после изменения цены. Предметом инвестиций могут быть акции, валюта, облигации и прочее.

Венчурные инвестиции — это вложение средств в развивающиеся компании на долгий срок. При таких инвестициях существует большой риск полностью потерять свои деньги, но есть и возможность получить сверхприбыль.

Портфельные инвестиции — это вложение средств сразу в несколько различных активов. В таком случае из ценных бумаг создается портфель.

Интеллектуальные инвестиции — это вложение денег в интеллектуальный продукт. Например, в подготовку специалистов, научные разработки, объекты интеллектуальной собственности и творческий потенциал группы людей.

Сроки инвестиций:

— краткосрочные (до одного года);

— среднесрочные (от одного года до трех лет);

— долгосрочные (от трех лет).

Стили инвестирования

Пассивное инвестирование — это вложение на долгий срок. Такой способ предполагает вложение денег в акции крупных компаний на несколько лет. Риск резкого падения котировок у таких компаний крайне низкий. Кроме того, они часто платят дивиденды.

Агрессивное инвестирование — это вложение средств в небольшие компании. Подобные ценные бумаги при колебаниях рынка растут или падают сильнее. За счет этого инвестор может заработать больше, но и риск потерять свои вложения при таком виде инвестиций возрастает.

Основатель ИТ-компании Realiste Алексей Гальцев:

«Для того чтобы начать инвестировать, не столько важен момент времени, сколько база знаний, понимание своих инвестиционных целей и возможностей (или наличие надежного советника рядом)».

Самостоятельно торговать на бирже частное лицо не может. Этой деятельностью занимаются брокеры, они выступают посредником между биржей и частным лицом. Для торговли необходимо открыть брокерский счет, затем владелец получает возможность покупать или продавать ценные бумаги. Кроме того, брокеры предоставляют услуги профессионального управляющего. Вместе со специалистами инвестор выбирает стратегии, решает, при каких условия продавать или покупать акции. Дальнейшие ситуативные решения по портфелю принимает управляющий.

Нужно ли платить налоги с инвестиций

Существует три наиболее распространенных способа получить прибыль. Получить выплату по облигациям, дивиденды или заработать на разнице между покупкой и продажей ценных бумаг. Все эти виды дохода облагаются налогами. Вместо инвестора их выплачивает брокер, частному лицу он перечисляет деньги за вычетом налога.

Сумма налога составит 13% для налоговых резидентов России и 30% для иностранцев. При покупке иностранных акций доходом считается разница между суммой покупки и продажи в рублях. Кроме того, учитываются ситуации, когда инвестор получает прибыль по одной сделке и убыток по другой. Например, если человек по одной сделке получил доход в размере 60 тыс. руб., а по другой — убыток 20 тыс. руб., то налоги будет необходимо заплатить лишь с суммы 40 тыс. руб. При получении дивидендов по иностранным акциям, например по американским, 10% пойдет в американский бюджет, а 3% — в российский.

С 2015 года в России вместо обычного брокерского счета можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его отличие в возможности получить налоговый вычет. ИИС бывает двух типов — А и Б. При использовании счета типа А можно получить 13% внесенной за год суммы, но не больше, чем от 400 тыс. руб. Счет типа Б позволяет инвестору не платить налог на прибыль.

Наиболее эффективные способы инвестирования

Основатель ИТ-компании Realiste Алексей Гальцев:

«Если у человека есть достаточно большая сумма средств (от 1 млн руб.) и нужно вложить эти деньги лет на пять, чтобы приумножать их примерно на 10–15% в год, и при этом нет желания заниматься мониторингом инвестиционного рынка, то хорошим вариантом будут инвестиции в недвижимость: закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) на недвижимости.

Если средств не так много и требуется иметь от них экстремальные выгоды, это большой риск, разговор уже про игру на бирже, или трейдинг.

Есть и промежуточный инструмент — это сбалансировать и пополнять свой инвестиционный портфель согласно вашему риск-профилю. Лучше делать это вместе с финансовым консультантом».

Инвестиции в недвижимость

Вложение средств в недвижимость — один из самых надежных и безопасных вариантов. Одним из главных плюсов таких инвестиций является возможность в экстренном случае перепродать или заложить приобретенное имущество.

Главным минусом вложений в недвижимость является тот факт, что это не пассивный доход. При системных инвестициях в недвижимость человек становится предпринимателем. У него появляется необходимость в надежной управляющей компании, которую сложно найти. Кроме того, у этого вида инвестирования большой порог вхождения, а доходность как правило меньше, чем депозит в банке на такую же сумму.

Инвестирование в криптовалюту

Вложение средств в криптовалюту сегодня становится все более популярным. Доходность по таким инвестициям может быть большой. Однако велик риск уйти в минус при падении цены на криптовалюту. Единого мнения насчет криптовалюты у экспертов пока еще нет. Одни открыто сравнивают ее с золотом, замечая, что у криптовалюты уже есть фундаментальная стоимость и ее обвал в современном мире невозможен. Другие считают, что реально криптовалюта ничем не подтверждена, кроме электроэнергии, потраченной на ее добычу, и амортизации вычислительных мощностей. Они заявляют, что как только инвесторы это осознают — на рынке криптовалюты случится крах. Кроме того, считается, что в случае падения фондового рынка на 10% и более криптовалюта станет первым, от чего будут избавляться инвесторы. В качестве примера приводится крах рынка доткомов в 2000 году. В нем инвесторы потеряли около $5 трлн.

Инвестирование в акции

Акции — это ценные бумаги, которые дают их владельцу право на долю в бизнесе. Их покупка равносильна приобретению части компании.

Существует два способа получить доход по акциям. Первый — это получение дивидендов. Многие компании выплачивают часть своей прибыли акционерам в виде дивидендов. Однако не все предприятия могут позволить себе такие выплаты. Дивидендную политику компании лучше изучить до покупки ее акций.

Вторым способом является возможность заработать на курсовой разнице. В данном случае инвестор покупает акции компании и после перепродает их, когда их стоимость на рынке увеличивается.

Риски при инвестициях в акции зависят от компании, в которую вкладывается человек. Однако инвестирование в акции является одним из наиболее рискованных вариантов вложения средств, так как существует вероятность полностью потерять свои деньги. С другой стороны, доход по таким инвестициям также не имеет ограничений.

Основатель ИТ-компании Realiste Алексей Гальцев:

«Инвестировать совершенно без знаний и советников опасно, это похоже на игру вслепую. Есть большой риск получить первую случайную прибыль, вложиться еще и потерять все. Как минимум нужно знать, что такое диверсификация портфеля, уметь анализировать инструменты и всегда иметь в нем что-то "постоянное и надежное" вроде золота и/или недвижимости.

Не стоит забывать, что инвестиции в себя и свое образование — это тоже инвестиции. И если человек стоит на перепутье, то это отличный вариант».