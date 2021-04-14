Пашинян пообещал подать в отставку в последней декаде апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подаст в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения досрочных парламентских выборов. Они запланированы на 20 июня, решение о проведении выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией.

«Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы»,— рассказал господин Пашинян во время правительственного часа в парламенте (цитата по ТАСС).

Он также призвал политические силы страны не нарушать достигнутые договоренности. По его словам, в противном случае они «совершат политическое самоубийство». «"Мой шаг" изберет меня премьером и тема будет закрыта»,— пояснил Никол Пашинян (цитата по «РИА Новости»).

Политическая обстановка в Армении вновь обострилась в феврале после конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны. Премьер называл решение о досрочных выборах «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

Подробнее о ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Армении уйдет в отставку второй раз за три года».