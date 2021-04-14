Транспортная прокуратура проследит за возвратом стоимости билетов уральцам, не улетевшим в Турцию и Танзанию

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова уральская транспортная прокуратура организовала мониторинг ситуации в связи с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 12 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Поводом для приостановки стало ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом в этих странах. По данным Уральской ассоциации туризма, всего отдохнуть в Турции до 1 июня планировали не менее 533 тыс. россиян, забронировавших туры на 32 млрд руб. Из них около 12% являются жителями Уральского федерального округа (УрФО).

Как сообщила пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, ведомство провело совещание с представителями уральских управлений Ространснадзора и Росавиации. «Вопросы соблюдения законности при организации урегулирования претензий пассажиров, безденежной компенсации и переноса времени вылета, а также возврата стоимости авиабилетов и туристических продуктов взяты на контроль уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким»,— говорится в сообщении.

Подробнее о закрытии авиасообщения с Турцией — в материале “Ъ-Урал” «Наташа, мы все закрыли».

Михаил Мананников