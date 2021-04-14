Суд арестовал более 90 машин по делу Арашуковых

Более 90 машин были арестованы в рамках следствия по уголовному делу бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов. Автомобили были оформлены на третьих лиц или организации, сообщило обвинение на рассмотрении в Верховном суде ходатайства об изменении подсудности по делу.

Среди арестованных машин есть, в частности, Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, ретроавтомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne и Hummer. Верховный суд продлил наложенные на машины обеспечительные меры, сообщает ТАСС.

Рауль и Рауф Арашуковы, а также восемь бывших руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на 3,8 млрд руб., растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств в Черкесске в 2010 году представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Экс-сенатору предложили читать побыстрее».