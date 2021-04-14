В Нижневартовском районе ХМАО произошла утечка нефтепродуктов в реку

Фото: Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отнош

Нижневартовское управление природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во время планового осмотра выявило загрязнение реки Урьевский Еган химическими веществами, сообщила пресс-служба ведомства. Предположительно, в реку попали нефтепродукты компании «Лукойл — Западная Сибирь».

В отношении компании возбуждены административные дела о нарушении правил охраны водных объектов и сокрытии или искажении экологической информации (ч. 4 ст. 8.13, ст. 8.5 КоАП РФ). Сейчас компания ликвидирует последствия инцидента, ведется административное расследование. Масштаб и источник загрязнения устанавливаются, добавили в природнадзоре.

Михаил Мананников