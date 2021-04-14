Высокий суд Англии отказал в возобновлении исполнения решения суда по ЮКОСу

Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения Международного арбитража 2014 года, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко. Тогда Международный арбитраж обязал Россию выплатить им более $50 млрд. Британский суд согласился с российским Минюстом, что привести решение в исполнение невозможно до вынесения Верховного судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе, пояснил господин Чуйченко.

«Мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения Международного арбитража, принятого в 2014 году»,— сказал господин Чуйченко (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Минюст РФ ожидает, что Верховный суд Нидерландов, рассматривающий жалобу по делу ЮКОСа о взыскании с России $57 млрд в пользу бывших акционеров компании, до конца текущего года может вынести решение.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании. Россия обжаловала решение суда в мае.

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