После гибели задержанного нижегородца возбудили уголовное дело

Следователи нижегородского СУ СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а», ч. 3, ст. 286 УК РФ) сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД после гибели задержанного Александра Целищева. Он выпрыгнул из окна кабинета отделения МВД в октябре 2020 года. Об этом сообщили в Комитете против пыток.

В постановлении о возбуждении дела указано, что Александр Целищев выпрыгнул из окна и скончался «в результате превышения сотрудниками полиции УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области своих должностных полномочий, то есть совершения действий, явно выходящих за пределы их полномочий, а именно неправомерном психологическом и физическом воздействии».

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, к правозащитникам обратилась мать погибшего Людмила Целищева. По ее словам, 22 октября сын ушел из дома и не вернулся. 23 октября сотрудники полиции провели обыск у нее дома. После ей сообщили, что Александр Целищев погиб, и пригласили проехать на опознание. В медицинском свидетельстве указано, что смерть наступила от «тупой сочетанной травмы тела», «падения с высоты с неопределенными намерениями».

Юристы Комитета против пыток в январе обратились в Следственный комитет с сообщением о преступлении по факту гибели Александра Целищева. 10 февраля следователи отказали в возбуждении дела, однако 24 февраля прокуратура потребовала отменить это решение как незаконное.

Анастасия Еремина