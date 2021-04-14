Сокращение работающей молодежи в России стало рекордным за 12 лет

Численность занятых в России по итогам 2020 года сократилась на 1,65 млн человек, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Большая часть из них, 1 млн человек, пришлась на сотрудников моложе 30 лет. Это рекордное сокращение работающей молодежи за 12 лет, отмечают эксперты.

«По итогам 2020 года численность занятых в России сократилась на 1,65 млн человек. Из них 1 млн — работники в возрасте до 30 лет. Сокращение работающей молодежи в этом году оказалось рекордным как минимум за последние 12 лет. Оно связано в первую очередь с демографическими проблемами, однако пандемический кризис усилил этот негативный тренд»,— говорится в пресс-релизе службы.

Регионы, где численность занятых в возрасте до 30 лет уменьшилась сильнее всего:

Амурская область (–22,2%),

Северная Осетия (–19,9%),

Мурманская область (–17,3%),

Бурятия (–15,8%),

Севастополь (–15,6%),

Хакасия (–14,6%),

Мордовия (–14,5%),

Республика Алтай (–14,3%),

Архангельская область (–13,9%),

Курская область (–13,5%).

По данным Росстата, в 2020 году уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9%. FinExpertiza отмечала, число занятых россиян к концу 2020-го снизилось до 70,77 млн человек, что стало минимумом с 2011 года.

О ситуации с безработицей в России — в материале “Ъ” «Региональные рынки труда переболели карантином».