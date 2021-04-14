Размещением выселенных монахинь занялись благотворители Среднеуральского монастыря

Благотворители Среднеуральского женского монастыря занялись размещением монахинь, которых сегодня утром выселили. Отметим, что ранее все монахини отказались ехать на базу отдыха «Остров сокровищ» под Екатеринбургом, которая была предложена им региональными властями в качестве временного жилья. Также они не приняли предложение епархии о переселении в любой монастырь.

«Чтобы уехать в другой монастырь, от них требуют письменно отречься от отца Сергия. Они отказались отрекаться. Сейчас их размещением по квартирам, дачам, в том числе в других городах, занимаются многочисленные благотворители отца Сергия и монастыря»,— рассказал “Ъ-Урал” собеседник в монастыре.

Напомним, силовики приехали к Среднеуральскому женскому монастырю рано утром в среду. Всего прибыло около 50 машин Росгвардии, а также автозаки. К спецоперации были привлечены сотрудники МЧС, которые болгарками вскрывали двери в здания монастыря. Всего в монастырь, по оценкам его представителей, приехали около 300 сотрудников различных силовых структур. Как объяснили в Верхнепышминском городском суде, на территории монастыря проживали 126 человек, жизнь и здоровье которых находились под угрозой из-за выявленных нарушений.