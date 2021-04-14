Mastercard и российские банки запустили оплату товаров брелоками

Mastercard, российский производитель бесконтактных платежных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay, говорится в совместном сообщении компаний. Управляющий директор ISBC Никита Кожемякин считает, что пользователями устройства могут стать до 10% владельцев банковских карт Mastercard в России.

По словам господина Кожемякина, клиенты смогут привязать к этому устройству карту Mastercard любого участвующего в проекте банка, удалять ее и подключать карту другого банка. К проекту присоединились восемь банков: Газпромбанк, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Татсоцбанк и Промсвязьбанк (ПСБ). Начальник управления пластиковых карт Татсоцбанка Вадим Иванов уточнил, что брелоки не боятся воды, высоких и низких температур.

В числе преимуществ брелока как средства оплаты участники проекта называют то, что ему не требуются доступ в интернет и подзарядка, на нем нет маркировки и персональных данных владельца. «Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платежных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту»,— сказал Никита Кожемякин РБК.

Ранее Mastercard сообщил о запуске в России оплаты покупок с помощью смарт-часов.