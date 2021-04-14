Число выявленных онкозаболеваний снизилось в Томской области в 2020 году

Общее количество заболевших злокачественными образованиями в Томской области в 2020 году оказалось меньше, чем в 2019 году. Как сообщил журналистам академик РАН, директор НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Чойнзонов, было диагностировано 4 780 больных, в 2019 году — 5 350 человек.

Господин Чойнзонов отметил, что это не связано со снижением заболеваемости. «Это недорегистрация больных, что может привести к увеличению стадийности опухолевого процесса»,— сказал он.

Академик напомнил, что в 2020 году такие мероприятия, как программы по скринингу, диспансеризация, профилактические осмотры в силу ограничительных мер были прекращены. «Наверное, это даст свои негативные последствия в 2021 году, но, тем не менее, общее количество заболевших злокачественными образованиями в 2020 году оказалось меньше»,— уточнил он.

Ранее главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров рассказал, что в регионе также снизилось число обнаруженных онкозаболеваний. В 2020 году заболевания были выявлены у более 10,7 тыс. жителей, в 2019 году — у 12 тыс. человек.

По словам господина Захарова, «пандемия сыграла отрицательную роль со скрининговой программой».

Как сообщал “Ъ-Сибирь” исполнительный директор «Ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока» Алексей Каличкин, по данным за 2019 год, в Сибири контингент больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете в онкоучреждениях, составил 68 883 человек.

Подробнее о необходимости растабуирования темы рака — в интервью “Ъ-Сибирь” Алексея Каличкина «В работе онколога самое тяжелое — убедить людей лечиться».

Екатерина Лукашевич