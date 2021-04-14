Задержан предполагаемый убийца Альберта Рыжего

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), ФСБ и уголовного розыска задержали человека, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (также известного как Альберт Рыжий или Альберт Питерский), сообщили “Ъ” в СКР. Личность подозреваемого пока не раскрывается. Он был доставлен в следственное управление СКР по Северо-Западному округу, где с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, днем 12 апреля подозреваемый, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного в Москве на Авиационной улице, застрелил Али Гейдарова из пистолета Glock, после чего скрылся. Последний раз киллера видели в автобусе, где он и оставил оружие. Затем неподалеку в урне была обнаружена куртка, в которую он был одет.

Ранее сообщалось, что в связи с убийством Али Гейдарова был объявлен в розыск Талех Намик оглы Оруджов, выходей из Азербайджана. Документы, которые использовал киллер, скорее всего фальшивые.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алика Рыжего сняли на пробежке».

Николай Сергеев