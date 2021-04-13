Сооснователи Google пополнили ряды обладателей $100-миллиардного состояния

Состояние Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователей компании Google, превысило $100 млрд благодаря резкому росту акций технологических компаний. Как сообщает агентство Bloomberg, состояние Ларри Пейджа за год выросло на $21,2 млрд и сейчас оценивается в $103,6 млрд. Состояние Сергея Брина выросло на $20,4 млрд, до $100,2 млрд.

Кроме них в число людей, обладающих $100-миллиардным состоянием, входят глава Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, глава LVMH Бернар Арно, глава Facebook Марк Цукерберг и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Первым до отметки $100 млрд еще в 1999 году добрался Билл Гейтс.

Акции материнской компании Google — Alphabet — за время пандемии выросли более чем на 80%. Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые стали сооснователями Google в 1996 году, владеют контрольным пакетом акций в Alphabet. В четвертом квартале 2020 года компания заработала $46,43 млрд, годом ранее за аналогичный период ее выручка составила $37,57 млрд.

Алена Миклашевская