Верховный суд отправил на пересмотр дело Сергея Капчука из лондонского «списка Титова»

Верховный суд отправил на пересмотр в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (находится в Челябинске) уголовное дело уральского бизнесмена Сергея Капчука из лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Постановление подписано заместителем председателя Верховного суда Владимиром Давыдовым.

Преследование Сергея Капчука началось в начале 2000-х. В отношении него было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. Эти средства он получил, будучи заместителем представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ. После возбуждения уголовного дела бизнесмен уехал из России, сначала жил в ОАЭ, позже перебрался в Лондон. В 2018 году господин Капчук был включен в так называемый список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Всем бизнесменам из списка обещали, что по возвращении их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. Позже суд приговорил господина Капчука к двум годам условно, но освободил от наказания по амнистии.

«Тем не менее, в кассационных жалобах Сергей Капчук оспаривал приговор, считая его подлежащим отмене ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального кодекса (не допуск к участию в процессе всех свидетелей защиты, отказ суда в допросе соучастника преступления, необоснованное отклонение ходатайств стороны защиты, недопустимость доказательств, на которые сослался суд в приговоре, и так далее)»,— говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, господин Капчук отмечал что ОАО «РЖД», так же как и бюджету Свердловской области, не было причинено ущерба его действиями, поэтому суд имел все основания применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ (изменение категории преступления на менее тяжкую).

«Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, материальный ущерб у потерпевшего отсутствует,— цитирует пресс-служба постановление за подписью господина Давыдова. – Вместе с тем при таких обстоятельствах суд указал на отсутствие оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ в отношении Капчука и фактически не мотивировал свой вывод в приговоре в этой части. При этом применение положений ст.73 УК РФ (назначение условного наказания) само по себе не препятствует изменению категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, указанные нормы применяются самостоятельно, поскольку законом предусмотрены различные для этого основания».

Руководитель экспертно-правового центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябов назвал это постановление «фантастической победой. «Помимо того, что руководители Верховного суда крайне редко идут на то, чтобы не соглашаться с отказными определениями своих судей (отказами в передаче дела на рассмотрении кассации по существу), в данном случае Верховный суд очень аргументированно обосновал, что суды не только имеют право, но и обязаны изменять категорию преступления на менее тяжкую, если к этому имеются основания», — пояснил он.

«То, что сейчас Верховный суд и уполномоченный встали на мою сторону, лишний раз доказывает, что это уже далеко не та Россия, которую я вынужден был покинуть 15 лет назад, — заявил Сергей Капчук. — Это окрепшая страна, в которой наводят порядок. Заказчики моего уголовного преследования — рейдеры из ОПГ «Уралмаш» — сейчас боятся моего оправдания и реабилитации, которые дадут мне возможность требовать возврата моего металлургического завода (Салдинского металлургического завода) и возобновить мою политическую деятельность».

Напомним, в июле 2019 года господин Капчук пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Но избирком отказал ему, объяснив это тем, что с момента погашения судимости господина Капчука прошло менее десяти лет. Позже он безуспешно пытался оспорить это решение в Верховном суде.

Татьяна Дрогаева