Избирком отказался регистрировать Сергея Капчука на выборы в Госдуму

Избирательная комиссия Свердловской области отказалась регистрировать кандидата от «Партии роста», бизнесмена из «лондонского списка» Сергея Капчука на участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Отказ связан с тем, что с момента погашения судимости господина Капчука прошло менее десяти лет, сообщили в пресс-службе избиркома. Сергей Капчук назвал решение об отказе в регистрации незаконным и заявил, что будет его обжаловать.

Ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело связанное с мошенничестом (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. Эти средства он получил будучи заместитем представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ. Преследование Сергея Капчука началось в 2004 году. После возбуждения уголовного дела бизнесмен уехал из России, сначала жил в Объединенных Арабских Эмиратах, позже перебрался в Лондон. В 2018 году господин Капчук был включен в так называемый лондонский список Бориса Титова. Всем бизнесменам из списка обещали, что по возвращении их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. В конце мая суд приговорил его к двум годам условно.

Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат претендуют шесть человек. Выдвижение завершается 23 июля.

Подробнее — в материале «В Серове поборются за мандат»