В Москве побит температурный рекорд дня

Температура воздуха на главной метеостанции Москвы на ВДНХ к 13:00 превысила 21°С, что стало рекордом, заявили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Предыдущий максимум дня был установлен 13 апреля 2008 года (тогда воздух прогрелся до 20,4°С).

«Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве»,— сообщил представитель метеобюро.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра, 14 апреля, в Москве воздух прогреется до 21–23°С, осадков не ожидается. В Подмосковье температура будет на уровне 18–23°С.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал аномальное тепло в Европейской России в первую половину недели. Во второй половине, как ожидается, будет облачная погода и дождь.