В Краснодаре завершили сборку первого троллейбуса собственного производства

Фото: Администрация Краснодара

В Краснодаре прошла презентация первого троллейбуса, собранного на базе МУП «КТТУ». Об этом в Telegram-канале написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, троллейбус создан исключительно под потребности и климатические условия Краснодарского края. Троллейбус рассчитан на 110 пассажиров, из них 34 — места для сидения. В салоне нового троллейбуса есть кондиционер, wi-fi, средние двери оборудованы пандусом, есть место для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов, кузов нового троллейбуса универсален: на его базе можно производить три модификации машин – обычные троллейбусы, машины с автономным ходом, а также электробусы.

«Собственная сборка для города - это экономия бюджета, создание квалифицированных рабочих мест и возможность локализации сборки за счёт местных предприятий», - отметил глава города.

По словам господина Первышова, троллейбус выведут на линию в середине мае, после того, как представят на международной выставке «ЭлектроТранс».

Как сообщал “Ъ-Кубань”https://www.kommersant.ru/doc/4642052, соглашение о начале сборки троллейбусов в Краснодаре было подписано в январе 2021 года между МУП «КТТУ», мэрией города и псковским ООО «Алькор», которое поставляет комплектующие к троллейбусам, было подписано 14 января 2021 года. Обучение персонала взяли на себя специалисты краснодарского завода CLAAS.

«Безусловно, такая кооперация позволит создать новые рабочие места и повысить производственную мощность нашего предприятия. Более того, создать собственный продукт, который будет пользоваться спросом не только на уровне региона, но и среди наших соседей. Сегодня отрасль машиностроения — это приоритетное направление развития промышленности края», - заявил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Всего в 2021 году в Краснодаре планируют выпустить не менее 10 троллейбусов. Все они будут работать на городских маршрутах. В целом власти Краснодара намерены обновить 143 единицы троллейбусного парка. При этом общая потребность города в связи с появлением новых маршрутов в ближайшие годы будет составлять около 200 машин.

Алексей Белянин