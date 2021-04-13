Мишустин: экономика России прошла сложный этап адаптации к новым вызовам

Российская экономика уже преодолела наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эффект от масштабной вакцинации постепенно приведет к остановке распространения коронавируса и поможет убрать барьеры, сдерживающие экономику и торговлю.

«Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла. Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее»,— сказал господин Мишустин в видеообращении к участникам Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (цитата по сайту правительства).

По его словам, формирование коллективного иммунитета с помощью вакцинации позволит остановить распространение коронавируса, а это «ускорит период восстановления, даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю».

О мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии, будет говорить президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля. Ранее глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что власти планируют отходить от «антикризисной» поддержки бизнеса к выстраиванию системной и адресной поддержки компаний.

Подробнее о новом подходе господдержки бизнеса — в материале “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».