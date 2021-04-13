Имущество завода «Стиллайн» выставлено на торги за 427 млн рублей

На торги в рамках банкротства ООО «СМЦ "Стиллайн"» выставлены активы предприятия. В составе лота: комплекс недвижимого имущества, а также находящиеся в залоге у Сбербанка производственное оборудование и техника. Начальная стоимость — 426,7 млн руб. Планируется, что итоги торгов будут подведены в конце мая.

«Стиллайн» признан банкротом в феврале 2021 года. Заявление о признании предприятия банкротом в конце 2019 года подал Сбербанк.

Наблюдение в компании введено в июле 2020 года по заявлению АО «БКС Банк» из-за долга 909,6 млн руб.

ООО «СМЦ "Стиллайн"» ведет переработку оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката. На 100% принадлежит Николаю Степакину, который также владеет лично и через «Стиллайн» долей в ПАО «Тяжстанкогидропресс». В 2020 году выручка «Стиллайна» составила 440.8 млн руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее, убыток составил 303 млн руб. (в 2019 году – 336,1 млн руб.), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В начале апреля стало известно, что завод «Тяжстанкогидропресс», один из крупнейших в России производителей металлорежущих станков и гидравлических прессов, может прекратить работу после банкротства мажоритарного акционера — компании «Стиллайн». «Тяжстанкогидропресс» уведомил о сокращении 325 сотрудников. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по кредиту БКС банка «Стиллайну» на 750 млн руб.

Оксана Павлова