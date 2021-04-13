ХК «Динамо» возглавил Алексей Кудашов

Алексей Кудашов сменил Владимира Крикунова в должности главного тренера московского хоккейного клуба (ХК) «Динамо», сообщает пресс-служба команды. Гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков заявил «РИА Новости», что соглашение с новым тренером подписано по системе «1+1».

В пресс-релизе ХК говорится, что решение об отставке Крикунова было принято из-за того, что команда «не выполнила поставленную задачу». Также клуб решил не подписывать новые соглашения с шестью членам штаба экс-тренера: старшим тренером Юрием Бабенко, тренерами Владимиром Воробьевым, Андреем Скопинцевым, Виталием Еремеевым, Александром Степановым и тренером по физической подготовке Иваном Скобревым.

Владимир Крикунов был назначен тренером «Динамо» в октябре 2018 года. За время его работы ХК трижды проходил в плей-офф.

Алексей Кудашов был игроком «Динамо» в 2010–2012 годы. Дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира (1990 и 1991), чемпионом Германии (1996), чемпионом России (2000 года), завоевал Кубок Гагарина 2012 года. Также работал главным тренером петербургского СКА (2018–2019 и 2019–2020) и сборной России по хоккею (2018–2019).