Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам сменить резину

Департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям сменить зимнюю резину на летнюю, так как в теплую погоду зимние шины плохо сцепляются с асфальтом и увеличивают тормозной путь.

«В Москве тепло — столбик термометра не опускается до нуля даже ночью, значит, пора менять резину на летнюю»,— сообщается в Telegram-канале дептранса. Водителям советуют не откладывать смену резины. Дептранс уточнил, что в теплую погоду зимняя резина сильнее изнашивается, при этом расходуется больше топлива.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе прогнозируется «супервесна»: температура днем будет подниматься до +20 градусов.