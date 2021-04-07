Синоптик спрогнозировал «супервесну» на следующей неделе в Москве

В Москве к выходным ожидаются температура воздуха до +16 градусов, солнечная погода и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что на следующей неделе прогнозируется «супервесна»: температура днем будет подниматься до +20 градусов.

«К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее нуля — плюс пяти. А днем +11–16... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую "супервесну", когда днем воздух будет прогреваться до +15–20 градусов»,— рассказал господин Тишковец «РИА Новости».

Отметим, что в Москве с полуночи до 10:00 8 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, местами будет наблюдаться гололедица.