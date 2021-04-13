Немецкие экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока-2»

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило строительство с конца сентября по конец мая на ветке 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Это решение ранее пытался оспорить Союз защиты окружающей среды Германии, протест был отклонен.

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства "Северного потока-2". Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии»,— сообщается на сайте организации.

Ранее экологи сообщали, что территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. Но ведомство по судоходству и гидрографии Германии не согласилось с этим, уточнив, что глубина моря на этом участке около 20 метров и птицам эта местность не так важна.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на конец марта уложено 2339 из 2460 км (95%) «Северного потока-2». Предполагаемый срок завершения строительства перенесен с апреля на конец сентября. 1 апреля представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что флот «Северного потока-2» подвергается провокациям со стороны иностранных военных кораблей, подлодок, самолетов и гражданских судов.

Подробнее о провокациях — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».