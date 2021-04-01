Германский регулятор отклонил протест экологов по строительству «Северного потока-2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) отклонило требование экологов об отмене разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». Ранее BSH разрешило строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что уже уложено 95% газопровода.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии сегодня после подробной проверки отклонило протесты Союза защиты окружающей среды Германии NABU и Германской помощи окружающей среды»,— сказано в заявлении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Экологи сообщали, что территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. BSH не согласилось с этим, уточнив, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров и птицам эта местность не так важна.

По данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта уложено 2339 из 2460 км (95%) «Северного потока-2». Предполагаемый срок завершения строительства перенесен с апреля на конец сентября. Сегодня, 1 апреля, трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту строительства «Северного потока-2» в водах Дании, там уже работает судно «Фортуна».

Подробнее о сроках завершения строительства — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».