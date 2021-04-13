S7 запустит рейсы из Москвы в Касабланку с 30 апреля

Российская авиакомпания S7 с 30 апреля запускает перелеты из Москвы в Касабланку (Марокко). Для перелета пассажиры должны предъявить справку об отсутствии коронавируса на английском, арабском или французском языке, сдать тест нужно будет и после возвращения в Россию.

«В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на прямые еженедельные рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко). Перелеты начнутся 30 апреля»,— сообщается на сайте компании.

С 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям. В Касабланку будут летать самолеты Boeing 737-800 (168 пассажиров в экономклассе и 8 в бизнес-классе). Для перелета в Марокко потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 со сроком действия не более 72 часов. После возвращения в Москву также нужно сдать тест.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Эвакуации российских туристов из этих стран не будет, они смогут вернуться на родину в соответствии с датами окончания туров.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «Отдых противотуречит карантину».