Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, они смогут планово вернуться на родину в соответствии с датами окончания туров. Ранее власти приостановили авиасообщение с этими двумя странами с 15 апреля по 1 июня.

«Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут сделать это по согласованию с туроператорами»,— сказала госпожа Догузова (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что в отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки.

«Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также могут вернуться в Россию планово»,— сообщила глава Ростуризма. Она посоветовала отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты, а также держать связь с туроператорами.

У россиян, которые находятся в Турции, будет возможность продолжить отдых или вернуться в Россию чартерами, ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По данным «РИА Новости», в Турции сейчас находятся до 30 тыс. туристов из России.

Зарина Догузова также рассказала о мерах поддержки туроператоров. «В дополнение к действующим механизмам подготовили пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам выполнить обязательства перед туристами»,— сообщила она.

По словам главы Ростуризма, речь идет об отмене взносов в резервный фонд, сокращении и отсрочке с уплатой взносов в фонды персональной ответственности. Также рассматривается ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки.

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