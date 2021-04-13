Максим Жаворонков возглавил аппарат фракции «Единой России» в Госдуме

«Единая Россия» назначила первого замруководителя центрального исполкома партии Максима Жаворонкова руководителем аппарата фракции единороссов в Госдуме. Ранее этот пост занимал Константин Мазуревский, которого Госдума утвердила одним из членов Центральной избирательной комиссии.

«Максим Жаворонков стал руководителем аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной думе. В центральном исполкоме партии он продолжит работу на должности помощника председателя "Единой России" — первого заместителя руководителя ЦИК на общественных началах»,— сообщается на сайте партии.

Господин Жаворонков родился в 1975 году в Ленинграде, в 1997-м окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работал в Энергомашбанке и в холдинговой компании «Ленинец», с 2009 года руководил аппаратом администрации Псковской области. В 2017 году назначен первым замруководителя центрального исполкома «Единой России», позже — помощником председателя партии.

Подробнее о назначении — в материале “Ъ” «"Единая Россия" сплотится аппаратами».