Комитет по регламенту утвердил кандидатуры от Госдумы в ЦИК

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил кандидатуры в Центральную избирательную комиссию РФ от нижней палаты парламента. «Единая Россия» выдвинула двух кандидатов: главу аппарата фракции юриста Константина Мазуревского (непосредственно от фракции) и действующего члена Центризбиркома (ЦИК) от Совета федерации Антона Лопатина — от группы депутатов. КПРФ вновь выдвинула члена ЦИКа от партии с 1994 года Евгения Колюшина. «Справедливая Россия» предложила переназначить члена ЦИКа с 2016 года Николая Левичева. ЛДПР выдвинула кандидатуру первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.

Напомним, ЦИК состоит из 15 членов. Пять назначаются Госдумой по предложению фракций (по одному от фракции плюс один от группы депутатов), пять — Советом федерации и еще пять — президентом. Полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте 2021 года.

«Если вы поддержите такой состав кандидатов от Государственной думы, краснеть за нас не придется. Хотя, возможно, в какой-то момент вы будете и не очень нами довольны»,— обратился Николай Левичев к членам комитета на заседании. Евгений Колюшин критически высказался о последних нововведениях в избирательном законодательстве, в частности о трехдневном голосовании, а сейф-пакеты для хранения бюллетеней назвал «довольно сомнительной историей». Все кандидатуры были одобрены единогласно, кроме Александра Курдюмова, который при голосовании за самого себя воздержался. Кандидатуры будут утверждены на пленарном заседании Госдумы 17 февраля.

Ксения Веретенникова