Розничным инвесторам разрешат облигации с привязкой к нефти и золоту

Розничные инвесторы после прохождения тестирования на знание рисков смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, зависящим от цен на акции, золото или нефть, следует законопроекта об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Ранее ЦБ РФ рекомендовал финансовым компаниям и банкам прекратить продажу сложных финансовых инструментов физлицам. Тестирование начнут проходить с октября.

По законопроекту, простые инструменты (акции) будут доступны инвесторам до 1 октября 2021 года, более сложные (маржинальная торговля) — с 1 октября после прохождения тестирования. Купить сложный структурный продукт розничному инвестору нельзя как минимум до 1 апреля 2022 года, за исключением нескольких инструментов, сообщает РБК.

Неквалифицированные инвесторы после успешной сдачи теста смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от изменений уровня инфляции, цены фьючерса на драгметаллы или нефть, цены на акции или облигации, торгуемые на российской бирже (исключение: акции и облигации для квалифицированных инвесторов), курса валюты, биржевых индексов.

В законопроекте также есть меры по борьбе с мисселингом. Согласно им, если банки или брокеры систематически предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию о сделках, регулятор сможет ограничить заключение таких сделок. Такое же правило будет действовать при продаже не предназначенных для розничных инвесторов инструментов и нарушении требований к проведению тестов. При продаже инвестпродуктов с нарушениями ЦБ сможет обязать участника рынка выкупить такие инструменты.

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«В законопроект, как и просил рынок, включили определение простых структурных продуктов, которые будут доступны "неквалам". Я надеюсь, что на следующей неделе рассмотрим, и в апреле законопроект может быть принят»,— сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Подробнее о получении статуса квалифицированного розничного инвестора — в материале “Ъ” «Инвесторы повышают квалификацию».