Госдепартамент США подтвердил планы оставить Салливана послом в Москве

Власти США не намерены отзывать из России посла Джона Салливана в ответ на вызов после РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента. Ранее CNN со ссылкой на двух чиновников сообщал, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение оставить господина Салливана послом в Москве.

Представитель Госдепа сообщил ТАСС, что у ведомства «нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ». «Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений»,— сказал он.

Джон Салливан был назначен послом США в Москве во времена президента США Дональда Трампа. По сведениям CNN, господин Байден пока еще не определился с кандидатами на большинство должностей в посольском корпусе.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что господин Байден рассматривает кандидатуру Мэттью Рожански на пост советника по России. Господин Рожански придерживается позиции мирного сосуществования США и России.

Подробнее о Мэттью Рожански — в материале “Ъ” «Вашингтон нашел немногозлобного советника по Москве».