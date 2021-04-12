Один человек погиб при стрельбе в школе американского штата Теннесси

Один человек погиб, один пострадал при стрельбе в школе в Ноксвиле (штат Теннесси, США), сообщает местное отделение полиции. В ходе инцидента полиция открыла огонь по предположительно вооруженному мужчине.

«По предварительным данным, сотрудники отделения полиции Ноксвилля прибыли к школе "Остин-Ист Мэгнет" после сообщения о предположительно вооруженном мужчине. По его приближению был открыт огонь»,— указано в сообщении полиции, опубликованном в Twitter. В ходе инцидента был ранен сотрудник полиции, его состояние оценивается как не создающее угрозу жизни.

Ранее управляющий школами округа Нокс Боб Томас сообщал, что школа оцеплена. «Здание школы оцеплено. Ученики, не причастные к происшествию, отпущены к своим семьям»,— написал господин Томас в Twitter.