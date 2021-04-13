Регулярное первенство настигло чемпионат мира

Колоссальная по масштабу вспышка коронавируса в клубе «Ванкувер Кэнакс», спровоцировавшая сдвиги в и так уже сильно исковерканном пандемией расписании сезона, заставила НХЛ отложить финиш регулярного чемпионата более чем на неделю. Это может стать ударом по чемпионату мира в Риге. Теперь регулярное первенство завершится всего за пять дней до его старта, и это означает, что ведущие сборные, не исключено, смогут получить лишь довольно скромное по размерам усиление из Северной Америки.

НХЛ объявила о переносе финиша регулярного чемпионата с 8 на 16 мая. Это решение она объяснила необходимостью уместить в расписание все отложенные матчи первенства. Речь идет, по сути, о восьми играх клуба «Ванкувер Кэнакс».

По ходу нынешнего регулярного чемпионата, открывавшегося 13 января, НХЛ уже неоднократно сталкивалась с невозможностью провести матчи в заранее запланированные сроки. В общей сложности таких встреч набралось уже 54, 49 из них — именно из-за выполнения антикоронавирусного протокола (причиной еще пяти срывов были погодные катаклизмы). Однако до сих пор лиге удавалось находить для них окна внутри расписания, поскольку подпадавшие под действие протокола клубы переживали относительно небольшие и не требующие долгого карантина вспышки.

«Ванкувер» в этом смысле исключение. Грандиозная вспышка коронавируса в нем была зафиксирована еще почти три недели назад, а клубный локдаун продолжается с 24 марта.

В настоящий момент в COVID-листе, постоянно публикуемом НХЛ, находятся 19 игроков «Кэнакс», то есть практически весь основной состав, а также три представителя менеджмента.

Правда, TSN утверждает, что уже на этой неделе «Ванкувер» сможет возобновить выступления, но в любом случае в тот период, что оставался до окончания регулярного чемпионата, вместить все не сыгранные им из-за вспышки матчи было невозможно.

Теперь НХЛ предстоит решить, когда начинать play-off. Согласно первоначальному плану, первые матчи в рамках Кубка Стэнли должны были состояться 11 мая.

Лига пока не объявила новую дату. При этом она не исключает варианта, при котором play-off в канадском дивизионе, где выступает «Ванкувер», будет запущен позже, чем в трех остальных (первые два раунда, как и все встречи регулярного чемпионата, играются в текущем сезоне исключительно внутри дивизионов).

Свежее решение НХЛ — довольно неприятная новость для Международной федерации хоккея (IIHF). Дело в том, что ее главный турнир вследствие сдвига финиша регулярного чемпионата лиги рискует потерять значительную часть звезд: из хоккеистов, выступающих в Северной Америке, традиционно либо полностью, либо в значительной степени комплектуются все ведущие сборные — канадская, американская, российская, шведская, финская и чешская. В случае если бы НХЛ выдержала график, для них точно были бы доступны игроки из подавляющего большинства клубов — и тех, что не попали в play-off, и тех, что сошли в первом раунде. Теперь же как о потенциальном усилении сборных можно уверенно говорить лишь о хоккеистах, чьи команды провалились в «регулярке».

Алексей Доспехов