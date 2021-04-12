Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Финальный матч Кубка России по футболу пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Игра состоится 12 мая.

«Мы стремимся максимально использовать наследие чемпионата мира и проводим на наших суперсовременных стадионах игры молодежной и национальной сборной, а также финалы главных внутренних соревнований. Арена "Нижний Новгород" была в числе кандидатов на проведение турнира и в прошлом году»,— сообщил генсек Российского футбольного союза Александр Алаев.

Стадион в Нижнем Новгороде принимал матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Там было сыграно четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

В полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов» и ЦСКА. Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки. Матчи пройдут 21–22 апреля.