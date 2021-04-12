Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах

В некоторых регионах России недостаточно урегулирован вопрос возможности строительства платных парковок, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. Он напомнил, что у регионов есть право регулировать количество парковочных мест, но некоторые из них, согласно проведенному Минстроем анализу, до сих не решили эту проблему. Какие конкретно регионы имеются в виду, не сообщается.

«Там, где принятые региональные нормативы парковок завышены по отношению к территории, получается, что огромное пространство используется неэффективно. Нет возможности развивать платные парковки, а это мощнейший инструмент для того, чтобы делать ткань города более эффективной»,— сказал господин Волков на первой Всероссийской отраслевой конференции «Строительный навигатор 2021. Курс на сокращение сроков строительства». (цитата по «Прайму»). По его словам, практика создания платных парковок в Москве и Московской области могла бы послужить примером для некоторых регионов.

В конце 2020 года российское правительство наделило регионы полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах. Речь идет о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон.

Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории.

5 апреля в Москве вступил в силу приказ департамента транспорта Москвы, согласно которому на 193 улицах в центре Москвы изменились парковочные тарифы. Цена часа стоянки, к примеру, в Малом Ивановском переулке, на Покровском и Чистопрудном бульварах днем повысилась с 200 до 380 руб. В Аристарховском, Новопресненском, Живаревом переулках тариф меняется с 60 руб. в час на «дифференцированный» (50 руб. первые полчаса, далее — 150 руб. в час). На некоторых улицах платная парковка появилась впервые.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Москва-парковочная».