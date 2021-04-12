На Нововоронежской АЭС стартовал этап V дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2021»

Фото: пресс-служба НВ АЭС

12 апреля 2021 года в Нововоронеже (городе-спутнике Нововоронежской АЭС) прошло торжественное открытие этапа Чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2021».



Конкурс «REASkills-2021», проводимый АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион ГК «Росматом») призван повысить уровень квалификации рабочих и инженерных кадров до современных отечественных и международных стандартов, совершенствовать профессиональное мастерство, сформировать экспертные сообщества по ключевым специальностям.

Масштабное соревнование молодых работников Концерна «Росэнергоатом» проходит 12 по 16 апреля в пяти городах России: Балаково, Екатеринбург, Нововоронеж, Чебоксары и Удомля.

В «REASkills-2021» примут участие 355 работников от девяти атомных станций – филиалов Концерна «Росэнергоатом», – а также представители ОДИЦ, ОДИЦ РБМК, ФРКП, Консист-ОС, Атомтехэнерго, АтомЭнергоСбыт, Энергоатоминвест, Атомдата, ЭНИЦ и Атомэнергоремонт.

Чтобы принять участие в чемпионате, все претенденты прошли строгий отбор: онлайн тестирование, собеседование с главным экспертом, выполнение заданий с фото и видеофиксацией, индивидуальное решение задач. По результатам испытаний от Нововоронежской АЭС в соревнованиях принимают участие восемь конкурсантов и десять экспертов. Им предстоит решать профильные задачи, разработанные по методике чемпионатов WorldSkills, и демонстрировать мастерство с учетом производственной специфики предприятий Госкорпорации «Росатом». По словам организаторов, задания в этом году стали значительно сложнее, их решение приближено к реализации реальных коммерческих продуктов.

В этом году в Нововоронеже участники посоревнуются в шести компетенциях из 20: «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль», «Ремонт и наладка механического оборудования», «Электромонтаж» (на базе «Нововоронежатомэнергоремонт»), «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» (на базе ОДИЦ) и «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» (на базе Нововоронежской АЭС). Для участия в «REASkills-2021» в Нововоронеже собрались более 100 конкурсантов и экспертов.

«Меня впечатляет история чемпионатов WorldSkills, которая берет начало в тяжелые послевоенные годы. Первыми соревновались в мастерстве испанские и французские плотники, которые делали дубовые бочки. И победа в этом соревновании давала преимущественное право на рынке. Так и мы, повышая из года в год уровень испытаний чемпионата и требований к участникам, даем им возможность реализовать одну из главных стратегических целей «Росатома» – увеличить долю присутствия наших специалистов на мировой арене», – отметила национальный эксперт движения WorldSkills, начальник отдела охраны труда Нововоронежской АЭС Лилия Кутергина.

Новая компетенция на «REASkills-2021» – «Машинное обучение и большие данные», а также, впервые в рамках дивизионального чемпионата компетенция «Инженерное мышление. Каракури».

По итогам дивизионального чемпионата «REASkills-2021» будет сформирована команда на отраслевой чемпионат «AtomSkills-2021». В состав команды без отборочных испытаний также войдут победители прошлого дивизионального чемпионата «REASkills-2020».